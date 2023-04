Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional: “La boleta única electrónica no es segura”

escuchar

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional y especialista en financiamiento político, sistemas electorales y lucha contra la corrupción, sostuvo que Horacio Rodríguez Larreta no tiene atribuciones para disponer que en la ciudad de Buenos Aires se vote con boleta única electrónica y afirmó que se trata de un sistema peligroso.

“No es transparente, no garantiza el secreto y es inseguro. Por eso el mundo lo ha abandonado”, dijo Ferreira Rubio a LA NACION. Según la presidenta de Transparencia Internacional, el sistema es jaqueable. “La mayoría del mundo está yendo hacia la boleta de papel. En los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los estados fue abandonado el voto electrónico y usan la boleta única de papel.”

Para Ferreira Rubio, el voto electrónico y el voto con boleta única electrónica son igualmente riesgosos. Es algo que sostiene desde hace años. “Algunos podemos resistir el archivo, a diferencia de los actores políticos del día”, ironizó en Twitter. Hoy advierte además que el jefe de gobierno porteño no tiene la potestad para decidir el uso de un sistema electrónico.

Ferreira Rubio explica que, según el Código Electoral porteño, Larreta tiene dos atribuciones claves en cuanto a la organización de las elecciones: decidir la fecha (la ley dice que ”puede” disponer que se hagan “en la misma fecha que otras provincias y jurisdicciones de la República Argentina, a fin de lograr el establecimiento de una fecha federal común”) y “adherir” -o no- al régimen de “simultaneidad”, adoptando la forma y las autoridades de las elecciones nacionales. Esto implica que puede usar el sistema que establece como regla el Código Electoral porteño, que es la boleta única, o plegarse al nacional y que se vote todo con boleta sábana.

“Larreta puede decidir si usa o no boleta única, pero no si se va a usar un sistema electrónico porque eso no es facultad del jefe de gobierno, sino del Instituto de Gestión Electoral (IGE) por expresa disposición del Código”, advirtió Ferreira Rubio.

El IGE es un ente autárquico creado por ley, que tiene independencia funcional y ejerce sus funciones “sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura”. Su titular es Ezio Emiliozzi. “Sería interesante averiguar qué piensa el IGE sobre el anuncio de Larreta, y qué está haciendo porque es el IGE el responsable de la decisión de usar el voto electrónico, fijar las condiciones, licitar, auditar, etc. etc. ¿Qué presupuesto tiene asignado? ¿Cuánto costará el voto electrónico? ¿Se hará una contratación directa? ¿Está CABA cautiva de una empresa?”, se preguntó hoy Ferreira Rubio en su cuenta de Twitter.

Emiliozzi no completó el proceso de su designación. Fue elegido por Larreta en noviembre pasado y la ley establece que debe ser nombrado con el acuerdo de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. “El 9 de noviembre Larreta pidió ese acuerdo pero nunca se lo dieron. Según la ley, si pasaron 90 días y la Legislatura no lo aprobó, el nombramiento expira. Incluso si el plazo se contara por días hábiles legislativos, no llega a la elección”, advirtió Ferreira Rubio.

En su anuncio de ayer, Larreta anunció como un hecho que se votará con boleta única electrónica. El jefe de gobierno afirmó: ”Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales (...). Y lo vamos a hacer con con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del Pro que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todo Juntos por el Cambio a nivel nacional”.

