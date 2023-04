Fuertes críticas y reproches a Larreta en una cumbre de Macri con jefes de Pro: “Tiene la lapicera circunstancialmente”

escuchar

La pelea sin cuartel que se desató en el corazón de Pro por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta sobre el mecanismo de votación en la ciudad de Buenos Aires sumó hoy un nuevo capítulo. Macri reunió esta mañana a los máximos referentes de su partido para discutir la jugada del jefe porteño, quien dispuso que la votación para elegir a su sucesor sea el mismo día que las elecciones presidenciales, pero con boletas separadas, tal como pedía Martín Lousteau, su aliado en la UCR y aspirante al sillón principal de Uspallata.

En el encuentro, que se realizó vía Zoom, hubo fuertes críticas y reproches al alcalde. Uno de los más enérgicos fue Macri, quien le achaca a su exjefe de Gabinete durante ocho años en la Ciudad no haberlo consultado sobre una medida que afectaba los intereses de Pro.

También se escucharon duros cuestionamientos de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Larreta no participó de la cumbre, pero envió a dos representantes, Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli, quienes dieron una argumentación técnica y legal de la definición del jefe porteño. Insistieron en que Larreta tiene la potestad de decidir si unifica o desdobla las elecciones porteñas y si se emplea o no la boleta única, según establece el Código Electoral porteño, que fue aprobado en octubre de 2018 por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, Macri, Bullrich y Vidal salieron al cruce de esa justificación. “No vengan a traer un argumento legal cuando esto tuvo claramente una motivación política”, bramó el expresidente, según relataron varios de los presentes.

El fundador de Pro no ocultó su enojo con Larreta por la decisión. Repitió que estaba desilusionado con el accionar del jefe porteño. Sobre todo, porque Macri creyó el domingo que la decisión aún no estaba tomada. Así se lo habían transmitido los laderos del alcalde a los colaboradores del expresidente. Incluso, los jefes de Pro les habían pedido a Larreta y sus leales organizar una reunión por Zoom el domingo, cuando el alcalde aún no estaba en el país. Les respondieron que preferían juntarse el martes o miércoles cuando Larreta volviera de España. Y negaron que ya tuvieran una definición. Macri y sus aliados en Pro estallaron cuando se enteró que el video del anuncio había sido grabado la semana pasada.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

“Horacio tiene la lapicera circunstancialmente y tomó una decisión que nos afecta a todos”, lanzó Macri, quien ratificó su desilusión. “Deberíamos estar discutiendo cómo cambiar el país”, completó. Para el expresidente, la Ciudad, la cuna de Pro, es una prioridad. Hoy, según varios jefes de Pro, intendentes de la provincia manifestaban su preocupación por la jugada de Larreta: “Si entrega la casa matriz del partido, ¿qué nos queda a nosotros?”.

Macri deslizó que estaba decepcionado con su exsubordinado porque el Pro siempre había debatido las decisiones. “Es raro. No tenemos un gobierno asambleario, lo votaron a Larreta como jefe de gobierno”, responden en el larretismo.

Los emisarios de Larreta, quien dice que no asistió porque no lo invitaron, admiten que a Macri, Bullrich y Vidal no les conformó la explicación técnica: “No les gusta, pero es la ley y hay que aplicarla. La ley del Código Electoral estaba y la votaron todos”, remarcan. A la vez, subrayaron que en 2019 optó por no desdoblar y emplear la boleta única porque Macri les pidió unificar para “empujar” la candidatura nacional en la disputar con Alberto Fernández.

"Horacio [Rodríguez Larreta] tiene la lapicera circunstancialmente y tomó una decisión que nos afecta a todos" Mauricio Macri

Del encuentro participaron Macri, Vidal, Bullrich, Cristian Ritondo, Federico Angelini, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado y Federico Pinedo, entre otros. Bullrich se retiró unos minutos antes de que terminara, pero manifestó que Larreta podría haber abierto la discusión hace un año para no cambiar las reglas de juego en pleno proceso electoral. Santilli y Macchiavelli reiteraron que el jefe porteño estaba cumpliendo con la ley al disponer la votación “concurrente” y con boleta única electrónica. “Hay que hablar con la verdad. Esto atenta contra la calidad institucional de Pro y JxC”, replicó Bullrich.

Además, los larretistas subrayaron que la UCR porteña, que controlan Emiliano Yacobitti y Daniel “El Tano” Angelici, amenazaba con judicializar el tema si el alcalde no apelaba a la vía de la “concurrencia”. En Uspallata aventuraban que Yacobitti y Angelici presentarían un amparo para que se cumpla con lo previsto por el Código Electoral de la Ciudad y haya boletas separadas.

Al término del encuentro, Pinedo propuso hacer un encuentro presencial.