Denuncia por violencia de género: cómo fue el encuentro en Brasil de Fabiola Yañez y Ayelén Mazzina

La entonces primera dama Fabiola Yañez y la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, coincidieron en Brasil, la tarde del martes 25 de julio de 2023. Fue en el Rafain Palace Hotel de Foz de Iguazú. Allí es donde, según declaró Yáñez, le confió a la funcionaria designada por Alberto Fernández que era víctima de violencia de género; Mazzina replicó que eso jamás ocurrió.

Ambas participaban en el “Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas”. Organizado por Itaipú Binacional, el evento reunió a más de 1400 personas, la mayoría calificadas como “mujeres líderes”, en ocasión del Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña. Incluyó un cóctel de recepción, presentaciones artísticas y paneles temáticos que comenzaron cerca de las 18.

Mazzina participó en el panel “La importancia de la integración y la cooperación internacional para el logro de los derechos de las mujeres latinoamericanas”, en el que destacó las políticas implementadas en la Argentina para “erradicar las violencias por motivos de género”, según difundió entonces su equipo a través de una gacetilla de prensa. Esas políticas, remarcó entonces Mazzina, formaban parte de “los compromisos políticos de los gobiernos nacionales, populares y feministas como el nuestro, y como lo es ahora el de Brasil”. Es decir, los gobiernos de Fernández y de Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Mientras Mazzina sostenía en el escenario que “la violencia de género es estructural”, la escuchaban Yañez y la primera dama brasileña, Rosângela Lula da Silva, además de la entonces ministra de Gestión e Innovación de ese país, Esther Dweck, y la presidenta del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, entre otras referentes.

Fabiola Yañez y Ayelén Mazzina, en Brasil, en el viaje al que hizo referencia la ex primera dama

Yañez también brindó breve discurso durante el evento. De pie, detrás de un atril de acrílico transparente, abogó por una sociedad más igualitaria y celebró la creación del Ministerio de las Mujeres, según posteó entonces en su cuenta oficial de Instagram.

“La creación de este ministerio permitió impulsar políticas públicas integrales con alcance federal y una perspectiva de género transversal inclusiva desde una óptica interdisciplinaria, coordinando su implementación con otros ministerios nacionales”, subrayó Yáñez, para luego consignar que la gestión que lideraba su marido tenía un objetivo claro: “Mejorar la vida de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en todos los ámbitos sociales, pero sobre todo que las mujeres en la política dejemos de ser violentadas, disminuidas, provocadas, injuriadas, juzgadas, víctimas de burlas y de ensañamientos ”.

El Ministerio de las Mujeres, en tanto, subió cuatro fotografías de ese encuentro en Foz de Iguazú a su cuenta oficial de X, a las 13 horas del día siguiente, 26 de julio del año pasado. En la cuarta imagen, aparece Yañez en el centro, sentada, vestida de negro y aplaudiendo; a su derecha aplaudía Mazzina; a su izquierda, la primera dama brasileña.

Pero el momento decisivo, según el relato de Yañez, ocurrió tras el evento, cuando quedó a solas con Mazzina. “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera. Había un banco. Y le dije: ´Tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada’. Se quedó callada. Dijo: ‘No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer”.

Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género. — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) August 13, 2024

Según Yáñez, sin embargo, Mazzina “no hizo nada”, aunque tiempo después volvieron a cruzarse. “La encuentro un día, en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté: ¿Cómo creía factible que la Primera Dama se presente ante el edificio que era la bandera y mayor conquista política de mi pareja, el Presidente, para decir lo que estaba viviendo?”.

Sin embargo, Mazzina negó que Yañez le haya confiado los episodios de violencia de género que afrontaba cuando se encontraron en Brasil. “Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la exprimera dama”, posteó Mazzina, el martes, en su cuenta de X. “Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar”, añadió, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género.

“A mí ayuda no se me pidió. Si hubiera sido así, la hubiera brindado. Primero acompañándola y segundo renunciando a mi cargo porque no sería cómplice de un gobierno hipócrita”, remarcó Mazzina a Página/12 cuando circularon las primeras versiones “La única vez que compartí algo institucional con ella sin el expresidente fue en una conferencia en Brasil invitadas por la compañera de Lula”, precisó. “Fabiola tiene mi teléfono, estoy a disposición de ella como se lo dije, y de la Justicia en caso de ser necesario”.

Ahora, el fiscal federal a cargo de la investigación, Ramiro González, deberá buscar métodos complementarios para verificar las versiones contrapuestas de Yáñez y de Mazzina. Desde testimonios de terceros –otros miembros de la comitiva a Brasil, miembros de la custodia de la entonces Primera Dama, colaboradores de ambas-, a mensajes entre sí o a terceros por WhatsApp o correo electrónico, entre otras opciones. También, eventuales dispositivos electrónicos, como cámaras de seguridad y antenas de telefonía celular.