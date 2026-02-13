Desafíos y oportunidades del acuerdo Unión Europea – Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, debe ser analizado en su verdadera dimensión. No se trata de una iniciativa coyuntural del actual gobierno, sino de una Política de Estado que la Argentina construyó durante más de 25 años junto a los países de la región, a partir de una visión compartida sobre la inserción internacional y el fortalecimiento del desarrollo productivo. Junto a 47 diputadas y diputados de Unión por la Patria coincidimos en que el acuerdo puede representar una oportunidad para el complejo agroindustrial, las economías regionales, la minería y las energías renovables, entre otros sectores como la economía del conocimiento, siempre que su implementación esté indelegablemente acompañada por políticas públicas activas orientadas a balancear las asimetrías que tienen ambos bloques que entran al acuerdo. Poniendo énfasis en la necesidad de proteger la industria nacional, fortalecer el entramado productivo y preservar el empleo argentino, hoy ausentes en la orientación del Gobierno nacional.

En el marco del Acuerdo Unión Europea – MERCOSUR, corresponde señalar que, en el tramo final de las negociaciones, la República Argentina prescindió de contar con una representación diplomática plena ante la Unión Europea. El retiro del embajador argentino en los primeros meses del año 2024 implicó que, durante un período sustantivo en el que se definían los aspectos finales del tratado, el país no dispusiera de una voz institucional directa en el ámbito de las negociaciones. En ese contexto, otros Estados Parte del MERCOSUR, particularmente la República Federativa del Brasil, asumieron un rol central en la conducción del proceso.

Resulta igualmente necesario advertir sobre el debilitamiento institucional de la Cancillería argentina en el plano funcional y profesional. Pese a contar con un cuerpo diplomático de reconocida capacidad técnica, la ausencia de designaciones en cargos estratégicos y representaciones clave ha afectado la proyección internacional del país. La política exterior constituye una herramienta esencial para el desarrollo económico y la inserción estratégica de la Nación, y no puede reducirse a alineamientos automáticos que limiten la autonomía decisional y la defensa de los intereses productivos nacionales.

No obstante lo anterior, el Acuerdo suscripto presenta tanto desafíos como oportunidades que deben ser evaluados con una mirada integral y estratégica.

En el plano agroalimentario, se abren perspectivas relevantes para las economías regionales en sectores como frutas, aceites y vinos entre otros. La posibilidad de acceder a un mercado de veintisiete países, con elevado poder adquisitivo y estándares de calidad exigentes, representa una oportunidad significativa para ampliar, diversificar y agregar valor a nuestras exportaciones. Aun frente al ingreso de productos europeos al mercado interno, la producción vitivinícola argentina cuenta con competitividad, calidad y diferenciación suficientes para posicionarse favorablemente.

En el ámbito industrial, el Acuerdo impone la necesidad de consolidar una política activa de desarrollo productivo, promoción de inversiones y fortalecimiento de la competitividad. La experiencia internacional demuestra que la apertura comercial sólo resulta sostenible cuando se articula con instrumentos de política industrial, financiamiento estratégico e innovación tecnológica. Argentina dispone de capacidades consolidadas en sectores como energía nuclear, economía del conocimiento, informática y comunicaciones, que deben ser protegidos y potenciados en el marco de una estrategia nacional de desarrollo.

La inserción en un acuerdo de esta magnitud exige, asimismo, una diplomacia económica profesional y proactiva, orientada a la defensa de los intereses productivos y regionales del país.

En virtud de lo expuesto, y aun expresando las diferencias y cuestionamientos respecto de la actual conducción de la política exterior, se considera que el Acuerdo Unión Europea – MERCOSUR constituye una herramienta estratégica que, gestionada adecuadamente, puede contribuir a ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la República Argentina.

En consecuencia, se manifiesta la decisión de acompañar el Acuerdo, instando a la adopción inmediata de políticas complementarias de desarrollo productivo, fortalecimiento industrial y promoción de exportaciones que permitan maximizar sus beneficios y mitigar sus eventuales impactos adversos.

No debemos equivocarnos. No es el Acuerdo del gobierno de Javier Milei, es un acuerdo de la Nación Argentina que durante más de 25 años construyó junto a los países miembros del MERCOSUR de la Región una mirada en común sobre la manera en que la región debe integrarse al mundo. Este acuerdo es una verdadera Política de Estado en cuyo diseño e implementación participaron administraciones de distinto signo político, tanto en nuestro país como en el resto.

Para terminar, tengamos presente que el acuerdo es una oportunidad; construir una Nación próspera dependerá de nuestra capacidad de implementar políticas de desarrollo productivo de calidad que permitan transformar la oportunidad en un hecho.