Bullrich celebró la extradición de un exfuncionario de Ecuador, pero Quirno aclaró que el proceso aún no está terminado

El Gobierno sumó este sábado un nuevo contrapunto con Patricia Bullrich, que ya se había despegado esta semana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando le pidió que acelere las explicaciones sobre su patrimonio. Este fin de semana, en tanto, la jefa de la bancada oficialista en el Senado celebró la extradición de la Argentina de un funcionario ecuatoriano, pero el canciller Pablo Quirno salió a decir -sin nombrarla- que el proceso no estaba terminado.

Por la tarde, Bullrich compartió una nota que hablaba como un hecho consumado de la extradición de Hernán Luque Lecaro, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de ese país.

“El que las hace las paga”, enfatizó Bullrich, con el lema que hizo popular cuando era ministra de Seguridad de Javier Milei, antes de que partiera a la Cámara alta.

“Luque Lecaro, funcionario ecuatoriano involucrado en un escandaloso caso de corrupción en empresas públicas, se escapó a la Argentina y el kirchnerismo le dio asilo para protegerlo. Hace un año, el presidente Guillermo Lasso me llamó para pedir que le quitáramos ese beneficio. Como ministra de Seguridad nacional en ese entonces lo hice. Hoy ya está autorizada su extradición”, celebró Bullrich.

Además, la senadora libertaria dijo que “es hora” de que Luque vuelva a Ecuador para responder ante la Justicia. “La Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de las leyes de sus países”, sostuvo.

El que las hace, las paga.



Luque Lecaro, funcionario ecuatoriano involucrado en un escandaloso caso de corrupción en empresas públicas, se escapó a la Argentina y el kirchnerismo le dio asilo para protegerlo.



Hace un año, el Presidente Guillermo Lasso me llamó para pedir que le… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2026

Sin embargo, un rato después, el canciller Quirno -que cuenta con la aprobación de la secretaria general, Karina Milei- desmintió los datos, sin dirigirse directamente a Bullrich pero con énfasis en que la información era falsa y “no oficial”.

“Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro, basada en fuentes no oficiales, se informa que si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente de resolución judicial", aclaró Quirno, en un mensaje sugestivo después del posteo de Bullrich.

“La Cancillería argentina, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia aguardan la conclusión de todas las instancias judiciales correspondientes para concretar con celeridad la extradición, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa“, resaltó el canciller.

Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro basada en fuentes no oficiales, se informa que, si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente… — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 9, 2026

Esta semana, Bullrich se distanció públicamente de la decisión de los hermanos Milei de sostener en el cargo al jefe de Gabinete y pidió que Adorni le dé celeridad a la presentación de su declaración jurada, porque el Gobierno quedaba “empantanado” por las revelaciones en torno a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

No obstante, tras eso el Presidente respaldó sin titubeos a Adorni y no cedió ante las presiones de la senadora.