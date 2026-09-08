Desde construcción y logística hasta excursiones por los campos de batalla: los variados servicios de la empresa de Malvinas en la que es accionista el argentino Elsztain

The Falkland Islands Company (FIC), la firma que históricamente manejó la economía y la vida política de las islas Malvinas, tiene entre sus accionistas minoritarios al empresario argentino Eduardo Elsztain. La compañía ofrece un abanico de servicios que va de la construcción a la seguridad, y pasa por seguros, propiedades, logística y turismo, entre otros rubros detallados en su sitio oficial.

Allí mismo remarcan la diversidad de su oferta y aseguran que pueden encargarse “de todo”. Se presentan como “el proveedor de soluciones de primera elección en las islas Malvinas”. La FIC fue constituida en 1851.

Entre su oferta turística, incluso, la empresa vende excursiones que recorren los campos de batalla de la guerra de Malvinas y el cementerio de Darwin, donde están enterrados soldados argentinos caídos en el conflicto bélico.

Ayer, Elsztain, empresario que se desempeña en los rubros inmobiliario, financiero, tecnológico y agroindustrial, explicó que su participación accionaria responde a la idea de que “estrechar los lazos” con las islas “a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía”.

Con ese objetivo, desde 2005 fue comprando acciones de la empresa y en 2017 ofertó para quedarse con el control mayoritario de la compañía, pero la propuesta fue prohibida por las autoridades británicas. “Mi empresa solo pudo mantener la participación minoritaria que había comprado a través del mercado –cercana al 2%– que tiene hoy”.

El empresario argentino Eduardo Elsztain es accionista minoritario de The Falkland Islands Company Hernan Zenteno - La Nacion

Servicios

La compañía brinda servicios de construcción y realiza ampliaciones y reparaciones. “Somos la mayor empresa constructora del sector privado en las islas Malvinas”, asegura la FIC, que además se presenta como la principal proveedora de materiales de construcción del archipiélago. También alquila maquinaria y equipos –camiones de volquete, excavadoras y remolques– junto con personal de obra y operadores.

The Falkland Islands Company ofrece servicios de construcción, seguridad, logística y turismo, entre otros

A su vez, la empresa cuenta con una cartera de propiedades residenciales que incluye más de 90 unidades en alquiler y 400 acres (casi 162 hectáreas) de terreno en Puerto Argentino –al que llaman Stanley–, en su mayoría con permiso de construcción para viviendas.

La FIC opera, además, como el corredor de seguros “más grande y completo” del territorio, tanto para particulares como para empresas. Ofrece coberturas de vida, viaje, vehículos, responsabilidad civil y riesgos de construcción, en carácter de agente de Caribbean Alliance Insurance.

La compañía también comercializa alimentos, ropa, bienes eléctricos, artículos de decoración y regalos, principalmente en la tienda West Store, al tiempo que presta servicios de seguridad. En rigor, la FIC fue contratada por el gobierno de las islas “para proporcionar seguridad en tierra a todos los vuelos comerciales que llegan al aeropuerto de Mount Pleasant”.

The Falkland Islands Company ofrece servicios de construcción, seguridad, logística y turismo, entre otros The Falkland Islands Company

Por su parte, entre sus servicios logísticos figuran las mudanzas –con embalaje, desembalaje y gestión de la documentación necesaria–, el transporte de mascotas y vehículos, contenedores exclusivos y fletes especializados de buques con destino o procedencia de Puerto Argentino.

Su agencia naviera ofrece, además, servicios administrativos, de alojamiento, suministro y mantenimiento, que incluyen la repatriación de pasajeros y tripulación, gestión de citas hospitalarias, traducción, traslado de equipaje, transporte y reserva de hoteles.

La compañía también ofrece vuelos con origen y destino en el Reino Unido, excursiones, traslados desde el aeropuerto, recorridos por la ciudad y visitas a las playas de pingüinos y a los campos de batalla de las Malvinas. “Nosotros nos encargamos de todo”, repiten como mantra.

The Falkland Islands Company ofrece servicios de construcción, seguridad, logística y turismo, entre otros

Tres de esas excursiones están directamente vinculadas con la Argentina:

“Campos de batalla de las Falklands” : un recorrido por los escenarios de la guerra de 1982.

: un recorrido por los escenarios de la guerra de 1982. “74 días hasta la victoria” : un recorrido por parte del itinerario de la guerra, que incluye un “descanso” para tomar algo y “una visita histórica guiada por un residente local”.

: un recorrido por parte del itinerario de la guerra, que incluye un “descanso” para tomar algo y “una visita histórica guiada por un residente local”. “Cementerio argentino”: una visita “emotiva” al cementerio de Darwin, donde descansan numerosos soldados argentinos. “El sinuoso camino a través de las colinas, desde y hacia el cementerio, ofrece un paisaje perfecto para la reflexión”, indica la FIC.

Excursiones ofrecidas por The Falkland Islands Company Captura

Por último, la empresa ofrece vehículos 4x4 para venta y alquiler, además de servicios de gestión de flotas, mantenimiento y suministro de repuestos.