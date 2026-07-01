Desde San Vicente, Kicillof llamó a construir una alternativa a Milei, rodeado de dirigentes afines pero sin Máximo Kirchner

LA PLATA.- Axel Kicillof, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, rindió homenaje a Juan Domingo Perón en la Quinta 17 de octubre, en San Vicente, donde se encuentran los restos del expresidente, en un acto cerrado del que no participó Máximo Kirchner.

“Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”, dijo.

Kicillof asumió la presidencia del partido en abril último, en reemplazo de Máximo Kirchner. El diputado nacional no asistió entonces y tampoco fue este miércoles parte del homenaje a Perón. El hijo de Cristina Kirchner dejó trascender que no estuvo invitado a San Vicente.

La última vez que hablaron el gobernador y el diputado que lidera La Cámpora fue el fin de semana en que falleció Carlos “Indio” Solari, cuando coordinaron la despedida en Avellaneda, pero tras ese acto no hubo más contactos entre ellos.

Axel Kicillof, Verónica Magario, Andrés Larroque, Fernando Espinoza, Roberto Baradel e invitados del interior del país en el Mausoleo de Juan Domingo Perón. NICOLAS ABOAF

El acto de homenaje fue pequeño y tuvo a Kicillof como epicentro de una foto con pocos intendentes y dos dirigentes federales (de los PJ de Misiones y de Chaco) luego de que fuera descartada la idea de reunir a los titulares del PJ de los 135 municipios.

Nadie lo dirá en voz alta, pero en plena interna existió temor por el alcance que pudiera tener una convocatoria multitudinaria. De modo que sólo se invitó a los alcaldes de la región, en particular de la tercera sección del conurbano, que tienen buen diálogo con el Gobierno provincial.

El partido se encuentra sumergido en un debate respecto de la conducción política y las candidaturas que conformarán la oferta electoral en 2027. Kicillof insiste en que este un año de organización porque “se viene de un gobierno que no funcionó, el nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei”.

Referentes del interior

En San Vicente, donde la quinta de Perón permanece al cuidado de dirigentes que se reportaban con Martín Insaurralde, Kicillof se mostró con dos referentes del Partido Justicialista del interior del país, invitados en el plan de dar un giro federal a la conducción de Kicillof.

Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario en una recorrida previa NICOLAS ABOAF

Entre los alcaldes con diálogo directo con Máximo Kirchner sólo asistió a San Vicente Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora. También estuvo Gastón Granados, de Ezeiza, que forma un grupo de alcaldes que busca operar con un candidato propio para suceder a Kicillof en la provincia.

También estuvieron presentes durante las actividades la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Seguridad, Javier Alonso; y la secretaria general Agustina Vila.

Además, acompañaron al gobernador el diputado provincial Mariano Cascallares; las intendentas de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; sus pares de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza y de Punta Indio, David Angueira.

¡PERÓN ETERNO!



🇦🇷✌️ Esta mañana bien temprano le rendimos un emotivo aniversario a Juan Perón en un nuevo aniversario de su paso a la eternidad.



Junto a las compañeras y los compañeros del @PJAlteBrown_ renovamos el compromiso de seguir recorriendo el camino de la Justicia… pic.twitter.com/EFGZwJa6Rk — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) July 1, 2026

Otros dirigentes como el senador kirchnerista Eduardo Wado de Pedro realizaron un homenaje por redes sociales. “En nuestras ambiciones y en nuestras aspiraciones, solamente una bandera debe ir delante de nosotros, la de nuestra patria”, recalcó De Pedro.

De Pedro es uno de los posibles candidatos del kirchnerismo para 2027. En tanto algunos intendentes de La Cámpora como Iván Villagrán (Carmen de Areco) ya hablan de Máximo Kirchner como aspirante a Presidente. Y el diputado nacional sostiene que Cristina Kirchner debe ser candidata pese a estar presa.

El Movimiento Derecho al Futuro que responde a Kicillof no se plegó a este operativo clamor. Por el contrario, el candidato a Presidente que corea en cada mitin es el del propio Kicillof, pese a que el gobernador evita explicitar aún su postulación por el peronismo para suceder a Milei el año próximo.

Kicillof busca armar y sumar voluntades antes que lanzar una candidatura que es resistida por un sector del peronismo bonaerense: recorre las provincias para fortalecer un armado plural y federal y se reúne con referentes del partido, con gobernadores y con intendentes.

Este año estuvo en Corrientes y en Tierra del Fuego con los mandatarios locales y visitó también Córdoba donde fue recibido por dirigentes aliados. Está invitado a visitar Catamarca, Mendoza, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, por agrupaciones que buscan sumarse al armado.