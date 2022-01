Desplazarían al número dos de Luana Volnovich en el PAMI por las vacaciones con su jefa en el Caribe

Decidido a terminar con el escándalo y las discusiones internas, el presidente Alberto Fernández confirmó en su cargo a la titular del PAMI, Luana Volnovich. Quien dejaría su lugar sería Martín Rodríguez, su segundo en el organismo y con quien viajó a una paradisíaca isla en el Caribe. Distintas fuentes oficiales consultadas por LA NACION indicaron que el reemplazante de Rodríguez sería Luciano Di Cesare, quien ya tuvo su paso en el organismo y está procesado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Desde el PAMI negaron la versión y desmintieron que la decisión esté tomada, al igual que en la oficina de la portavoz, Gabriela Cerruti.

El escándalo de Volnovich y Rodríguez se conoció el martes pasado, cuando trascendió una imagen de ambos en un bar de Holbox, una paradisíaca isla en la Península de Yucatán, a poco más de 140 kilómetros de Cancún. El viaje de ambos fue en medio de la recomendación de Fernández para que los funcionarios descansen en el país. Según se fue reconstruyendo con el correr de los días, Volnovich viajó hasta allí sin comunicarlo previamente ni al presidente, ni a la vice, Cristina Kirchner, así como tampoco lo habría hecho al interior de La Cámpora, organización liderada por Máximo Kirchner, y que ella integra desde hace más de una década.

El viernes último tanto ella como Rodríguez volvieron al país vía Uruguay, país al que arribaron desde Ciudad de México. Ese mismo día habló con Fernández y se barajó la posibilidad de que se reunieran este lunes, lo que finalmente no sucedió.

Volnovich, en un bar de Holbox, la paradisíaca isla mexicana. (Captura video TN)

“No podes irte con tu segundo y dejar la dirección. ¿ Quién labura?”, dijeron cerca del Presidente, donde dieron por hecha la salida de Rodríguez y hablaron de la “poca viveza” de Volnovich por no haber podido evitar ser captada por cámaras y celulares durante su descanso.

En el medio, además del malestar por el viaje, en el Poder Ejecutivo subsiste la incomodidad por la relación entre ambos funcionarios. El punto plantea, además, una incompatibilidad en el ejercicio de la función. Según la presentación judicial que encabezará mañana la legisladora Graciela Ocaña -extitular del organismo- el punto central del conflicto está en el el artículo 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2004 que dispone que el Subdirector Director Ejecutivo (SDE) del PAMI tiene como principal función reemplazar al Director Ejecutivo (DE) en caso de ausencia o impedimento. Si se va de vacaciones con la DE no puede ejercer su responsabilidad primaria para la cual fue nombrado. Es decir la función del SDE es incompatible con tomarse vacaciones con la DEN no existe la posibilidad de delegar firma. En el caso de ausencia o incapacidad de ambos el Poder ejecutivo debe nombrar por decreto un reemplazo, aunque sea en forma transitoria. Y el sindico también está de vacaciones, o sea que los tres que nombra el presidente no vino ninguno.

Di Cesare, que según distintos testigos estuvo hoy visitando las oficinas centrales del PAMI, fue procesado en 2016 por el juez Ariel Lijo por defraudación al Estado por la suma de casi 1.4 millones de pesos, al liquidarse las vacaciones del año 2004 al 2012, de las cuales no tenía derecho a su percepción. Al momento de dictar la medida, Lijo sostuvo que Di Cesare se aprovechó del cargo que detentaba como máxima autoridad del organismo para cobrar esa suma. De acuerdo a la resolución judicial, Di Cesare cobró el dinero a través de una transferencia generada desde la cuenta oficial a la suya personal, como resultado del proceso en el que solicitó el 9 de diciembre de 2015 la liquidación de las vacaciones no gozadas, que se le pagaron al día siguiente, al momento de dejar su cargo.