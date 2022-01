¿Asesinato o suicidio? Qué dicen los vecinos de Le Parc a siete años de la muerte de Alberto Nisman

A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, los vecinos y trabajadores del complejo de torres Le Parc de Puerto Madero, donde fue encontrado muerto, coincidiero en que lo que pasó aquella madrugada de enero se trató “muy posiblemente de un asesinato” y se resignaron a que nunca se conocerá la verdad.

Los residentes de las torres Le Parc, ubicadas en Azucena Villaflor 550, aprovecharon la mañana de un día gris y lluvioso para pasear a sus mascotas. Uno de ellos fue Héctor, un abogado de 75 años. “Yo vivo en la torre de al lado y la noche que [Nisman] apareció muerto nos despertamos con mi señora y vimos cómo sacaban el cuerpo por una puerta lateral que no se usa nunca”, relató.

“Lo que ocurrió fue una vergüenza nacional, con la fiscal [Viviana] Fein en la escena sin tomar los cuidados necesarios, y todo fue tapado de alguna manera”, se lamentó el vecino. A su vez recordó que los días posteriores “fueron muy traumáticos para toda la vecindad, nos sentimos ocupados como en la guerra durante 15 días y no hubo ningún progreso en la investigación”.

Para Mirta, otra vecina, se trató “sin dudas de un asesinato”. Recordó que ella estaba de vacaciones y se enteró por sus hijos que estaban en el edificio debido al operativo montado el domingo. Al igual que otros, no cree que la investigación llegue a buen puerto: “Es un hecho terrible y lamentable. Y aunque pasen 7 o 50 años nada va a cambiar porque las únicas causas que les importan son las de ellos”, opinó la jubilada en un alto de su paseo con su amiga Rosa.

Complejo Le Parc. Se cumplen 7 años de la muerte de Alberto Nisman. Alejandro Guyot

No es un día más para los vecinos que salen a pasear y los trabajadores de limpieza, servicios y diarieros que trabajan a metros del departamento 13-2, donde fue encontrado muerto el fiscal. Muchos de ellos evitaron preguntas que podrían ocasionarles problemas en sus trabajos. U opinaron, pero en reserva, bajo el anonimato.

“Andá a preguntarle a Cristina -Kirchner”, dijo un vecino que ingresaba por el portón de seguridad. “Estamos en Argentina, acá no se puede hacer nada” comentó otro que paseaba a su caniche. Para Juan, que trabaja en el edificio, “muy posiblemente lo mataron”; lo mismo opinó Susana que bajaba de un taxi a visitar a una amiga: “Lo asesinaron impunemente”.

“Ahora hay mucha seguridad, pero por casualidades de la vida las cámaras no funcionaban esa noche”, comentó Cristina, otra vecina, de 70 años. “Lo mataron por lo que iba a declarar, pero no sabía que él vivía acá. Después algunos vecinos me contaron que lo veían en el gimnasio”, agregó.

A diferencia de la mayoría de los vecinos de la zona y de los trabajadores de Le Parc, Guido Miranda, el canillita desde hace 22 años en la plazoleta Fangio, justo frente al edificio, opinó que se trató de un suicidio. “Le llevaba todos los días el diario a Alberto. Era una persona inquieta que le gustaba enterarse de todo. La mañana del sábado hablé con él desde su Nextel y me dijo que le llevara la revista Noticias (que aparecía él en la portada) y el diario LA NACION; esa fue la última vez que nos comunicamos”, recordó el diariero.

Complejo Le Parc. Se cumplen 7 años de la muerte de Alberto Nisman. Testimonio de Guido Miranda, encargado del puesto de Diarios. Alejandro Guyot

“A la mañana siguiente (el domingo) repartimos los diarios como siempre. Los lanzábamos desde el ascensor de servicio y quedaban en la puerta. Para mí se trató de un suicidio porque era de cuidarse mucho, y no quiero decir que era narcisista ni que estuviera deprimido, pero fue raro lo que ocurrió”, concluye Guido.

El departamento 13-2 de la Torre del Boulevard apunta al Río de La Plata y se ve a simple vista desde la calle. Actualmente se puede alquilar por US$3000 al mes. Su publicación puede encontrarse en diferentes páginas de alquiler y propiedades en Puerto Madero. Una de ellas lo describe como un “cómodo tres ambientes amueblado en el piso 13, con cochera, baulera, gran living comedor y dos dormitorios en suite”. Está vacío.