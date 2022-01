Incómodo silencio en el Gobierno por el futuro de Luana Volnovich en el PAMI

En la sede central del PAMI, en plena calle Corrientes y a pocas cuadras del Obelisco, el movimiento de empleados llegando a su puesto de trabajo era el normal durante la mañana del lunes, con algunos fumadores en la puerta comentando las alternativas de sus vacaciones mientras miraban los nubarrones que oscurecían el cielo. No se percibieron movimientos en el tercer piso, donde tiene su despacho Luana Volnovich, que según distintas versiones tenía previsto regresar hoy a sus tareas, luego de sus polémicas vacaciones en el Caribe junto a su segundo, Martín Rodríguez. Ambos regresaron al país el viernes a la noche tras haber pasado juntos unas vacaciones en Holbox una paradisíaca isla de la Península de Yucatán, a unos 140 kilómetros de Cancún.

Nadie, ni en el Gobierno ni en el PAMI, luce cómodo con el escándalo protagonizado por la titular de la entidad, que derivó en denuncias judiciales de la oposición y desoyó el mandato presidencial de vacacionar “en lo posible cerca y dentro del país”, en momentos de crisis económica y energética, falta de dólares e incertidumbre.

“No hay nada agendado ni novedades”, fue la respuesta que, desde temprano, dieron desde la oficina de la portavoz Gabriela Cerruti, en relación a una eventual reunión de Volnovich cara a cara con el presidente Alberto Fernández, que no se expresó sobre un viaje que dividió aguas dentro del gabinete y también en La Cámpora, la organización que encabeza Máximo Kirchner y de la que Volnovich forma parte desde sus inicios.

En los últimos días, trascendió que Volnovich ya habló sobre sus vacaciones, no solo con el Presidente, sino también Máximo y Cristina Kirchner. Más allá del silencio oficial, corre por estas horas el rumor que adjudica a la vicepresidenta un “enojo” con la “rebeldía” de la exdiputada, que desoyó las recomendaciones oficiales de veranear “en la costa argentina o dentro del país” y eligió la isla de Holbox, en México.

Posibles salidas

Como anticipó LA NACION, y ya desde antes del regreso vía Uruguay de la funcionaria, se manejan en reserva tres posibilidades de salir de la encerrona mediática y política. La primera opción es que Volnovich presente la renuncia para no desautorizar el liderazgo presidencial; que se traslade a su novio Martín Rodríguez, también camporista, a otra dependencia del Estado; o que se pongan paños fríos sobre el asunto para que el Gobierno no se vea corrido por las críticas de la oposición. “Es escandaloso porque dejaron acéfala a la institución. Son nombrados por el Presidente y no pueden delegar sus firmas, tampoco irse los dos a la vez de vacaciones”, afirmó a LA NACION Graciela Ocaña, extitular del PAMI y diputada nacional de Juntos por el Cambio que presentará hoy una denuncia ante la Justicia contra Volnovich y Rodríguez.

En el gabinete, días después de estallado el escándalo, aún imperan el malestar y el silencio. El único ministro que se expresó concretamente fue el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, quien afirmó que no es “celador de nadie”, pero tomó distancia de la funcionaria. “No sé. Mirá dónde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe”, ironizó el miércoles pasado, en la Casa Rosada. Entre quienes la defendieron sobresale Ariel Sujarchuk, intendente con licencia de Escobar y hoy a cargo del ente de control de la Hidrovía, quien le pidió a la funcionaria que “disfrute y traiga tequila” de su controvertido descanso.