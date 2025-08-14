Detienen a dos mujeres que sacaban fotos y hacían videos en la marcha de los jubilados al Congreso

La marcha de este miércoles en las afueras del Congreso terminó con dos mujeres detenidas por la Policía de la Ciudad. Se trata de Yazmín Orellano (23) y Camila Rey (27), integrantes del equipo de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que exigió la liberación y denunció un “plan represivo contra la protesta social” y un accionar de los efectivos “al margen de la ley”.

La Policía de la Ciudad las acusó de agredir a un agente apostado en la zona del Congreso. “Una mujer de 21 años golpeó a un agente en el rostro y, en ese marco, la otra imputada intentó intervenir para evitar la detención mediante golpes y empujones, por lo que ambas fueron aprehendidas”, indicó la fuerza en un comunicado. Y pasadas las 22, confirmó la liberación de ambas.

“Camila Rey y Yazmín Orellano fueron detenidas ilegalmente por la Policía de la Ciudad en un operativo desmedido mientras trabajaban reflejando la marcha de jubilados la represión de todos los miércoles en el Congreso. En este momento las tienen de rehenes”, replicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar Nicolás Suárez

En paralelo, Aguiar cargó contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en duros términos. “La que tendría que ir en cana sos vos”, apuntó contra la funcionaria. Y agregó: “Se creen con impunidad y por eso actúan al margen de la ley y contra la Constitución. A través de este accionar, quieren infundir miedo y temor para poder seguir así arruinando nuestros bolsillos y saqueando al país”

El hecho tuvo lugar a la altura Rodríguez Peña y Mitre, a unos 100 metros del palacio legislativo, donde se apostaban efectivos policiales y un grupo de manifestantes circulaba al final de la protesta. Sobre la causa de la detención, desde ATE aseguraron que “a esta hora no fue notificada la carátula de la causa” y que “ellas estaban arriba de la vereda sacando fotos y haciendo videos sobre el operativo policial”.

Tras ser detenidas, ambas quedaron demoradas en la Oficina Central de Identificación, cuya sede se encuentra en Combate de los Pozos 155, donde fueron entrevistadas por representantes del Ministerio Público de la Defensa. Posteriormente, según informaron, serán trasladadas a la Alcaidía Comunal 15 (Guzmán 396), ubicada en el barrio de Chacarita. “Intervino la Unidad de Flagrancia Este, que labró actuaciones por lesiones y atentado a la autoridad”, se informó oficialmente.