Se frustró el lanzamiento en paracaídas de Carlos Presti por motivos climáticos

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, iba a realizar este miércoles un salto en paracaídas desde una aeronave militar, en una actividad previa al ejercicio conjunto Daga Atlántica 2026, que las Fuerzas Armadas argentinas realizan con tropas militares de Estados Unidos en Córdoba. Sin embargo, el lanzamiento del funcionario se frustró a último momento por motivos climáticos.

Presti viajó a Córdoba con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en una nueva demostración de la alianza estratégica que los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump vienen desarrollando en materia militar.

El salto del ministro Presti en paracaídas Captura de Video

Presti lleva 38 años como militar en actividad y desde diciembre integra el gabinete del Presidente. Es un excomandante de la IV Brigada Aerotransportada, la única unidad de paracaidistas que tiene el Ejército, con asiento en Córdoba. Se trata de una brigada que forma parte de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército.

“Presti sigue vistiendo uniforme militar y puede realizar estas actividades porque se mantiene como militar en actividad. Si fuera personal retirado no podría usar los medios del Ejército”, confió una fuente castrense a este diario. Fue en la previa de la exhibición en la que iba a participar el funcionario.

El lanzamiento en paracaídas, como actividad preliminar del ejercicio Daga Atlantica 2026 Captura de Video

En la jornada de ayer, Presti recordó en las redes sociales su paso por la IV Brigada Aerotransportada. “Fui instructor de comandos y tuve el privilegio de servir en las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Argentino. Compartí experiencias junto a camaradas que me marcaron para siempre. Fue también el escenario de innumerables lanzamientos en paracaídas y de una etapa fundamental de mi carrera militar. Allí aprendí el valor del esfuerzo, la preparación y el espíritu de cuerpo que distinguen a nuestras Fuerzas Armadas", relató el ministro de Defensa.

Como parte del ejercicio combinado, las fuerzas especiales de ambos países realizaron maniobras de operaciones con helicópteros, paracaidistas y vehículos. Las actividades en Córdoba comprendieron una fase de planeamiento militar, a diferencia de los ejercicios tácticos realizados semanas antes en Bahía Blanca, explicaron fuentes castrenses a LA NACION.

Las operaciones incluyeron el despliegue de tropas de operaciones especiales, helicópteros Bell UH-1H y AB-206 de la Aviación de Ejército, vehículos de combate blindados a rueda M-1126 Stryker y paracaidistas de la IV Brigada Aerotransportada, entre otros medios.

El ministro Carlos Alberto Presti, en Córdoba Captura de Video

La alianza militar con Estados Unidos comprende claros gestos de acercamiento, como los acuerdos anunciados la semana pasada, a partir de la firma de dos cartas de intención que facilitarán el acceso de las Fuerzas Armadas de nuestro país a tecnologías y sistemas aéreos no tripulados (drones y sistemas antidrones), así como “el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran”.

A ello se suma la intención del presidente Milei de concurrir el próximo 4 de julio a Estados Unidos para participar de los actos por el 250 aniversario de la declaración de la Independencia de ese país. Para esa ocasión está prevista, además, que la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina, navegue por el río Hudson y se sume a un homenaje que harán embarcaciones de todo el mundo. Fuentes del Ministerio de Defensa no descartan que el propio Presti se embarque en la Fragata.

Surgido de la promoción 118 del Colegio Militar, Presti egresó como subteniente en 1987 –el año en que se produjo el primer levantamiento carapintada en el Ejército- y fue jefe de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar, además de participar en misiones de paz en Haití.

Milei, junto a Presti y Lamelas @MinDefensa_Ar

El presidente Milei lo designó en enero de 2024 jefe del Ejército, para lo cual fueron pasados a retiro unos 22 generales, y en diciembre de 2025 asumió como ministro de Defensa. Es el primer militar en actividad que ejerce funciones políticas desde el retorno de la democracia.

En sus comentarios en las redes, Presti recordó que el ejercicio Daga Atlántica “refleja el espíritu de hombres y mujeres que se preparan para las misiones más exigentes, para superarse cada día y estar listos cuando la Patria los necesita”.

Y añadió: “Como militar, y hoy como ministro de Defensa, me genera un enorme orgullo ver a nuestras Fuerzas Armadas exigirse al máximo nivel, consolidar la conjuntez, entrenarse junto a nuestros aliados y demostrar que la mayor fortaleza sigue siendo nuestro capital humano, que sostiene la defensa de la Argentina”.