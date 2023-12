escuchar

La senadora de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio sugirió que el presidente Javier Milei pretende ir por la hiperinflación. “La necesita para intentar la dolarización”, opinó la senadora. “No entiende que esto es Argentina, pero tampoco hay que subestimarlo. No hay que cometer el error”, agregó la legisladora.

Dijo que el mandatario nacional defiende la libertad “de él y de sus amigos, porque la del pueblo argentino la vemos restringida cada hora que pasa”. “Quiere imponer una inflación de 7000 % anual porque va por la hiperinflación. La va a instalar”, aseguró Di Tullio, y calificó al discurso de Milei como “psicopático y peligroso para las instituciones”.

A su vez, la legisladora calificó de “extorsivo” el mensaje que emitió el mandatario nacional en las últimas horas a propósito del Año Nuevo. En el comunicado que el titular de La Libertad Avanza (LLA) leyó a la ciudadanía pidió por la aprobación de la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica.

MENSAJE DE FIN DE AÑO DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN



“Este puede ser el año en el que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobres y abracemos nuevamente el modelo de la libertad que nos hizo el país más rico del mundo”. pic.twitter.com/qaw9QUq62g — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 31, 2023

“Fue un mensaje extorsivo a quienes fuimos votados por el pueblo argentino. Me hace cosquillas. Mis mandatos me piden que rechace el DNU, que destruye total y absolutamente la Argentina”, se explayó la senadora en diálogo con Radio 10. “Construye violencia. Es grave para un presidente que hace 20 días gobierna. No entiende que él ganó el balotaje, pero en las legislativas no, las perdió feo. No solo lo eligieron a él, sino que a nosotros también. A mí me eligió el pueblo argentino, más de cuatro millones de votos”, prosiguió.

Para Di Tullio, el proyecto de la ley ómnibus representa la “modificación de facto de la Constitución Nacional”. “Quieren gobernar un país que odian porque quieren destrozar a ese país. Quieren inaugurar un nuevo país para ellos, no para los argentinos”, enfatizó, y apuntó otra vez contra Milei. “Tal vez, hay que pensar si no quiere que le rechacen el DNU para luego victimizarse”.

Milei firma el proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el miércoles 27 de diciembre

En el mensaje emitido anoche, el Presidente deseó para este nuevo año que “la dirigencia política abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita”, en referencia al tratamiento legislativo de la ley ómnibus y el DNU.

LA NACION