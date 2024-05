Pablo Moyano cruzó a José Luis Espert por tratarlo de “sindigarca” y redobló la apuesta: “Pobre viejo meado”

Escuchar

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, apuntó este jueves por la tarde contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, a raíz de las críticas vertidas por el legislador, a pocas horas de haber iniciado el segundo paro general. “Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco”, fueron las palabras que Espert escribió a través de un posteo en la red social X -antes Twitter- esta mañana.

Tanto durante la conferencia llevada a cabo por la CGT en su sede de Azopardo como en una entrevista televisiva posterior, el secretario general adjunto de Camioneros ofreció respuesta a las expresiones del economista. En primera instancia, recordó que Espert se refirió a él como un “simio” por afirmar el pasado martes que los senadores de Unión por la Patria (UxP) trabajaran en la Cámara alta para evitar que la Ley Bases sea aprobada en en el Congreso.

“Voy a repetir lo que dije más temprano. Cuando Patricia Bullrich hablaba de ‘esos pobres viejos meados’ -la ministra empleó esas palabras durante la segunda edición del debate presidencial de octubre-. Bueno, él es un pobre viejo meado que tuvo la suerte de haber entrado como diputado y, respaldado por todos los grandes empresarios, hoy ocupa un lugar en la Cámara de Diputados llevando adelante este proyecto de ley [Ley Bases] que se la escribió Paolo Rocca”, contraatacó”.

Adelantó además que “esa soberbia de a poco se le va a ir terminando cuando sean más masivas las movilizaciones. cuando sean más masivos los paros, todas las medidas que va a ir llevando la CGT”. Y sentenció: “Esa soberbia no es contra Daer, Moyano u Acuña. Es contra los laburantes. Estos se creen que se hacen guapos y después se arrastran como el Presidente [Javier Milei] cuando va a visitar a [Donald] Trump, al Papa. Hoy el Gobierno es el hazmerreír del mundo”.

Chicanas contra Patricia Bullrich y Luis Caputo: del saldo negativo de la SUBE a Ricardo Barreda

Durante la exposición del triunvirato cegetista, Espert no fue el único blanco de críticas. Poco después de comenzar el encuentro -cerca de las 15.15-, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, se burló de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haberse tratado de viajar en un colectivo sin saldo en la SUBE. “ Un dato que quedó con registro fílmico importante fue que cuando la ministra de Seguridad subió a un colectivo no sólo no tenía saldo, ese es otro dato importante , sino que no había nadie arriba del transporte. No había pasajeros. Hubo transporte y la gente se quedó en la casa”, analizó Daer y recibió el aplauso de sus seguidores.

Luego, Moyano se despachó contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Más temprano, el titular del Palacio de Hacienda había escrito en X un mensaje solidarizándose con los trabajadores que “cobrarán menos a fin de mes” frente a la imposibilidad de llegar a sus trabajos por la medida de fuerza.

“Caputo se tendría que haber solidarizado que fueron a trabajar porque, a pesar de que estaban de acuerdo con el paro, fueron a trabajar para que no les descontaran el día. A los demás de los que él habla no los encontré. No sé cuántos fueron a trabajar. Pero me parece que fueron pocos”, opinó Daer. A ello, Moyano sumó: “Que Caputo se solidarice, con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de USD 45 mil millones es como que [Ricardo] Barreda hablara de la familia”.

