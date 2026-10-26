Diego Guelar analizó el triunfo de Lula: un “cambio de reglas”, la relación con Milei y el posible indulto a Bolsonaro

El exembajador argentino en Brasil Diego Guelar se refirió al triunfo de Lula sobre Bolsonaro en las elecciones presidenciales 2026 y analizó cómo afectará el resultado en la relación bilateral con la Argentina, ya que el mandatario brasileño y Javier Milei mantienen una áspera relación. Además, advirtió sobre un “cambio de reglas” y habló sobre un posible indulto a Jair Bolsonaro, condenado por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado.

“Espero que los dos reflexionen porque realmente nuestro presidente, con su estilo, ha sido más agresivo, pero hay que reconocer que Lula también tuvo agresiones hacia él. Creo que los dos tienen que asumir que son jefes de Estado de dos naciones que tenemos una historia de 200 años”, señaló en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+.

El exembajador argentino ante China, Diego Guelar marcelo-aguilar-4503

Además, agregó: “Pasamos momentos difíciles y en los últimos 30 años pudimos hacer un proceso de paz e integración muy importante, pero necesitamos que los presidentes sean actores de esa relación. Necesitamos que vuelva Julio Vitelli (embajador brasileño en la Argentina), que está en ausencia. Necesitamos mandar al nuestro. Para eso, el rol de los presidente es fundamental”.

También se pronunció sobre la decisión de la Justicia Electoral de estirar por dos horas el horario de votación ante denuncias por problemas en el transporte y dijo que la medida consistió en un “gravísimo error”. “Cambiar las reglas de juego a las 5 de la tarde genera suspicacia, al margen de quién es el beneficiario”, indicó.

Lula consiguió su cuarto mandato como presidente de Brasil MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Por otro lado, Guelar marcó que la “mejor respuesta” de Lula a la oposición sería proponer un indulto a Jair Bolsonaro. “Estoy convencido de que, frente a una sociedad lastimada, la grandeza del presidente en su cuarto mandato tiene que llevarlo, a mi juicio, a proponer el indulto. Eso no implica la desaparición del delito. No estoy cuestionando la sentencia ni el procedimiento sino que estoy hablando de cómo se curan las heridas”, afirmó.

Bolsonaro no reconoció la derrota

Luego de conocerse que Lula se impuso con el 51,79% de los votos, Flavio Bolsonaro no reconoció el resultado y dijo que las elecciones deberían “ser anuladas”. “Es inaceptable que un ministro de la Corte, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”, acusó el candidato opositor.

Bolsonaro no reconoció la derrota ante Lula PABLO PORCIUNCULA - AFP

El hijo del expresidente hizo referencia a la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó prolongar los comicios hasta las 19 en todo el país, después de que ambas campañas pidieran más tiempo para votar. La medida se tomó después de denuncias de problemas con el transporte público.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, admitió la escasez de vehículos pero no se pronunció sobre la prórroga. Fue entonces el juez Zanin, exabogado de Lula y designado por él en 2023, ordenó extender la votación dos horas en todo el país, pese a que la Fiscalía Electoral sostenía que debía respetarse el horario legal.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) debió suspender la difusión de resultados parciales mientras las urnas seguían abiertas. Muchas escuelas ya habían cerrado a las 17 y dejaron afuera a votantes que llegaron después, mientras en otras ya se habían emitido los boletines de urna.