Javier Milei defendió la visita de Cameron a las islas Malvinas y elogió a Margaret Thatcher

El presidente Javier Milei volvió a elogiar esta semana a la ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, defendió la visita del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron a las islas Malvinas el último mes de febrero y dijo que la soberanía no estaba en discusión. “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”, indicó.

En esta línea, Milei dijo que buscará la recuperación de de las islas “en el marco de la paz”. “No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido”, afirmó.

En una entrevista con la BBC, Milei fue consultado por su mirada sobre Thatcher, y dijo: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”.

