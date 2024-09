Dieron de alta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Sigo en el cargo”

Escuchar

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue dado de alta de la Clínica La Sagrada Familia del barrio porteño de Belgrano. Estaba allí desde el domingo, cuando había sido ingresado de urgencia por un cuadro “gastrointestinal agudo” que derivó en una lipotimia. “Sí, sí, continúo”, respondió al salir de la Clínica cuando le consultaron si seguiría en el cargo de jefe de Gabinete. Volverá a trabajar cerca del fin de semana.

En el último parte médico que brindó la institución habían informado que el funcionario se encontraba “estable” y dentro de los criterios que se consideran para la “pre-alta”. Según fuentes cercanas al jefe de ministros, Francos se retiró del lugar a las 17:40 y volverá a trabajar a la Casa Rosada “entre el miércoles o jueves”. “No le harán más estudios”, afirmaron a LA NACION.

La lipotimia es una pérdida del conocimiento momentánea que puede ser provocada por diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, cambios en la presión arterial. En concreto, según publicó Cleveland Clinic, esta afección se produce cuando hay una disminución repentina y temporal de la cantidad de sangre que fluye al cerebro.

Este cuadro puede no ser originado por algo grave, pero a veces esconde una patología más grave. Por eso requiere de observación inmediata. Francos se recompuso enseguida, según el único parte que se difundió el domingo. “Post descompensación por cuadro sincopal y pérdida de conocimiento está recuperado, lúcido, afebril, estable; con parámetros clínicos, hemodinámicos, fisiológicos normales”, fue el comunicado que divulgó la Clínica.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo el miércoles en la Cámara de Diputados, en la exposición del informe de gestión Santiago Filipuzzi

Francos había dado el informe de gestión ante la Cámara de Diputados y había contestado cientos de preguntas en una sesión que duró varias horas. De hecho, el día anterior ya les había enviado las respuestas por escrito a sus despachos en un documento de 1738 páginas.

El funcionario tuvo que finalizar abruptamente su exposición en la Cámara baja luego de que Vanina Biasi y Germán Martínez, le solicitaran a Martín Menem que se comunicara con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para pedir que cesaran los enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Ante la negativa de la presidencia de Diputados, los legisladores de Unión por la Patria y de la izquierda se fueron del recinto.

Francos también se había referido a la tensión que se desató tras la admisión del senador Bartolomé Abdala sobre la cantidad de asesores que tiene y para qué los usa. El jefe de Gabinete había dicho que no le parecía bien que Abdala tuviera a todos sus asesores o la mayoría de ellos en San Luis.

En ese marco, sostuvo: “El hecho que me parece que molesta fundamentalmente es que tenga una cantidad de asesores en la provincia de San Luis. Eso sí, me parece que no corresponde”, y añadió: “No digo que no pueda tener ninguno, porque un senador necesita alguno trabajando con él allí, ya que en definitiva representa a la provincia”.

Y aclaró: “Lo que no me pareció, al igual que a la opinión pública, es tener esa gran cantidad de asesores en San Luis, lo que no se corresponde con las necesidades de un senador. Y como lo expresó, además, tiene más que ver con su campaña política y yo creo que las campañas políticas no se pueden hacer con fondos públicos. Creo que el senador tendrá que rectificar esta posición. Me parece que ha sido una equivocación sin duda”.

