Carlos Bianco estuvo en la Casa Rosada y el Gobierno ayudará a organizar las elecciones desdobladas en la provincia

Con la provincia en plena efervescencia por la interna del peronismo, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, asistió hoy a la Casa Rosada para mantener una reunión con su par nacional, Guillermo Francos y con el secretario de Interior, Lisandro Catalán, para organizar las elecciones provinciales que -por decisión del gobernador bonaerense- se harán desdobladas de las nacionales el 7 de septiembre. El Gobierno se comprometió a armar una mesa técnica para colaborar con los pormenores de los comicios, un dispositivo amplio y complejo por la extensión y la densidad de la provincia.

Bianco se mostró conforme con la predisposición que exhibieron los funcionarios nacionales y confió en que habrá colaboración. Pero aún resta que se confirme si el Gobierno pondrá a disposición de la provincia el “comando electoral” de las fuerzas de seguridad para custodiar las urnas. Esto significaría disponer que la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura y las Fuerzas Armadas se vuelquen a los centros de votación a custodiar la elección bonaerense. En la sede del gobierno señalan que hasta ahora nunca ocurrió que Nación active un comando electoral para una elección provincial (siempre se ocupan las fuerzas locales) y que una medida de este tipo requiere de un decreto de Javier Milei.

El clima de la reunión fue ameno y todo indica que el pedido de la gestión de Kicillof prosperará. Bianco señaló al final de la reunión, en un diálogo con los periodistas acreditados en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada: “Vine formalmente a solicitar colaboración para que se conforme un Comando Electoral y recibimos muy buena predisposición de los funcionarios nacionales. Queremos replicar el procedimiento de seguridad que tiene una elección nacional”.

Una fuente del Gobierno dijo a LA NACION: “Fue una muy buena reunión. El Gobierno se comprometió a ayudar en todo lo que se pueda en temas operativos de la elección. Va a haber una mesa técnica y se va a evaluar la conformación de un comando electoral, que aún no está confirmado”.

Suspender las PASO

El otro tema que se trató en la reunión, según pudo reconstruir este medio, fue el referido a las PASO. El Gobierno le transmitió a Bianco que, por una cuestión operativa y de los tiempos del cronograma electoral, es necesario que se suspendieran las PASO en la provincia. El funcionario bonaerense, mano derecha de Kicillof, coincidió con el planteo. Subrayó que el gobernador envió un proyecto al senado provincial para suspender las PASO y subrayó que en distintas manifestaciones públicas, desde la gobernación de La Plata siempre se transmitió que era conveniente suprimir esa cita con las urnas.

Fuentes de la Provincia señalaron: “Todas las fuerzas políticas, a excepción de la izquierda y del sector que responde a Juan Grabois, quieren que se suspendan las PASO. Nosotros imaginamos que las PASO no se van a realizar, que se van a suspender”.

Lo que ocurrió hasta acá es que la suspensión de las PASO quedó entrampada en la interna del peronismo que en las últimas semanas enfrentó a Kicillof con el kirchnerismo. En la Legislatura no se trató el tema porque el sector que responde a Cristina Kirchner quería garantizarse que el gobernador no avanzaría con el desdoblamiento electoral. La cuestión de las PASO, así, aparecía como una moneda de cambio de la guerra interna peronista. Finalmente Kicillof desdobló los comicios bonaerenses desafiando al kirchnerismo, en una decisión unilateral.

En esa trama, La Libertad Avanza -que en lo discursivo siempre dijo que pretendía que se votara la menor cantidad de veces posible- retaceó su apoyo en la Legislatura para no prestarse al juego de la interna del PJ. Se descuenta que con este planteo de Francos, los libertarios ahora darán sus votos para que prospere la supresión de las primarias. Todavía, no obstante, no hay una sesión prevista para tratar el tema.

