Destruyó un patrullero, lo atraparon, admitió el delito y fue condenado

Uno de los manifestantes que participó en la caótica marcha por los jubilados el pasado 12 de marzo fue condenado a 1 año y 5 meses de prisión efectiva por violentar un móvil policial que terminaría envuelto en llamas.

Se trata de Fernando David Yurquina, de 46 años, que reconoció ante la Justicia haber integrado la horda inicial que rodeó al patrullero y lo dio vuelta.

La decisión la tomó Karina Andrade la jueza de la Ciudad que aquel día, tras los múltiples incidentes registrados, dispuso liberar a todos los detenidos.

Yurquina no integró ese grupo ya que no fue detenido en el momento, sino una semana después, luego de que la Unidad de Flagrancia Este realizara una investigación sobre los hechos y se ordenara su detención y el allanamiento de su domicilio.

Las partes acordaron que se dicte en un juicio abreviado una sentencia condenatoria por daño agravado.

“Explicó, con total claridad y en sus propias palabras, la conducta ilícita cometida y, finalmente, expresó su conformidad con la pena acordada, mostrando su aceptación al proceso en su totalidad”, dice el fallo.

Yurquina relató que estaba “pasando” por Avenida de Mayo vio una turba forcejeando contra el vehículo y se “sumó”.

“Primero empecé a patear y después empecé a forcejear para poder darlo vuelta, hasta que llegamos al objetivo de darlo vuelta. Cuando llegamos al objetivo de darlo vuelta me retiré”, contó.

Uno de los focos ígneos, el pasado 12 de marzo LUIS ROBAYO - AFP

El auto, un Toyota Corolla de la policía de la Ciudad, que contaba con blindaje en alguna de sus partes, terminó envuelto en llamas, hecho sobre el cual Yurquina negó haber tenido responsabilidad.

“Uno de remera verde, doctora. Con un pañuelo en la cara empezó a meter basura adentro del auto y lo empezaron a prender fuego”, prosiguió. El valor de reposición del vehículo fue estimado en 55 mil dólares.

Luego de los incidentes, y bajo un seudónimo, Yurquina se jactó en redes sociales de haber participado en los disturbios. “Yo calculo que me deben estar buscando por lo de la marcha que es reciente, salgo en varios videos! Bardeando” o “Esto es para vos gorra ehhh, el miércoles no tamos viendo la cara! Jajajajjaja”, decían algunas de sus publicaciones. Vestía una camiseta del Club Atlético All Boys y fue identificado en múltiples videos. “Ahí estamoooo jajajajaja”, decía otra de sus publicaciónes.

En su fallo, la jueza Andrade reconoció el derecho a la protesta como constitucional y afirmó que la acción policial debe ser proporcional, pero esas garantías, agregó, no implican la “impunidad de quienes cometen ilícitos”.

La marcha terminó con disturbios, enfrentamientos entre policías y manifestantes, detenidos que fueron luego liberados y con un fotógrafo independiente, Pablo Grillo, herido de sumo gravedad en el Hospital Ramos Mejía luego de ser alcanzado por el casquillo de una granada de gas lanzada de manera horizontal por un gendarme, hecho que está siendo investigado por la Justicia federal.

Federico González del Solar Por