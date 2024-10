Diputados aprobó un plan para la regularización de la tenencia de armas y prorrogó el programa de entrega voluntaria

Escuchar

En la misma sesión que fue aprobada la Boleta Única Papel (BUP), la Cámara de Diputados también le dio el visto bueno a un proyecto del Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas, así como a una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. La iniciativa oficial plantea un procedimiento “ágil y sencillo” para normalizar la situación de quienes posean este tipo de elementos y no están registrados conforme a la normativa vigente.

La propuesta, que tuvo 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención, se trata de una modificación a la ley 26.216 de Armas de Fuego firmada en mayo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el por entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei.

De acuerdo a los cambios en la legislación, en caso de que sean convalidados en el Senado, habrá un plazo de 30 días para la readecuación. En ese período, quienes tengan armas no autorizadas deberán presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que deberá realizar una campaña de difusión al respecto.

“Tener un arma es legítimo hace 50 años en la Argentina, pero para ser legítimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”, expresó durante el debate la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, quien recordó que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años” y aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”.

Aprobado el Plan de Regularización de Armas de Fuego y prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Esto contribuye a la regularización de la situación de los argentinos legítimos usuarios. 💪 pic.twitter.com/JTnedyylQX — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) October 1, 2024

En ese sentido, la diputada del Pro aseguró que el proyecto traerá “dos soluciones”, entre las que mencionó la entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y la regularización de armas no registradas. Sin embargo, reparó en que la nueva normativa no modifica la portación, sino que normaliza “el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”.

En oposición, el legislador de Unión por la Patria Martín Soria remarcó que “en la Argentina se producen ocho muertes por día a causa de armas de fuego y uno de cada cuatro femicidios” se cometen con ese tipo de instrumentos. En ese tono, consideró que “resulta una obligación y un deber que el Estado nacional que se profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.

Con el falso discurso de que desregulando el mercado de armas de fuego se genera mayor seguridad, Bullrich y Meli promovieron un blanqueo de armas expréss.

Nada más alejado de la realidad: Más armas en las calles solo generarán un mayor peligro para nuestra sociedad. pic.twitter.com/mw0qBwJpm1 — Martin Soria (@MartinSoria_) October 2, 2024

“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó.

Tras la aprobación, el diputado del Pro Cristian Ritondo celebró la decisión y, en sus redes sociales, destacó que “el 99% de los delitos con armas de fuego se cometen con armas ilegales” y que a partir de esta ley “se va a dejar de perseguir a los usuarios legítimos y a meter presos a los delincuentes”.

¡Nueva ley de regulación de armas!

El 99% de los delitos con armas de fuego se cometen con armas ilegales. Con esta ley se va a dejar de perseguir a los usuarios legítimos y a meter presos a los delincuentes. Es por acá. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 1, 2024

En paralelo, el cuerpo aceptó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. En este relanzamiento, además de voluntaria, anónima, la entrega será “a cambio de un incentivo”.

De acuerdo a los datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022.

En la Cámara baja seguía en debate también el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocido como ley antimafias. La iniciativa propone imponer la pena más alta que prevé el Código Penal –que va de ocho a veinte años- a todo aquel que pertenezca a una organización criminal que se dedique a delitos graves como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, tráfico de órganos, secuestros, entre otros. En el dictamen los legisladores incorporaron los delitos de venta de niños y corrupción.

