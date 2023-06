Diputados: dirigentes históricos que se van, funcionarios que aspiran a una banca y las caras nuevas que quieren debutar

escuchar

Como en cada renovación parlamentaria, en diciembre de este año la Cámara de Diputados abrirá sus puertas a diversas personalidades que competirán por primera vez a una banca y, en simultáneo, despedirá a dirigentes de larga trayectoria legislativa que, por voluntad propia o ajena, no renovarán sus mandatos.

Las distintas fuerzas que competirán en las primarias de agosto próximo presentaron sus ofertas electorales el sábado pasado; las listas de precandidatos a la Cámara de Diputados ya anticipan quiénes podrían aspirar a un escaño y quiénes abandonarán el cuerpo a fin de año. En este último lote figuran referentes históricos de diversas bancadas, entre quienes se cuentan Mario Negri (UCR), Graciela Camaño (Interbloque Federal), Pablo Tonelli (Pro) y José Luis Gioja (Frente de Todos).

Si bien Negri recibió sendas ofertas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos presidenciables de Juntos por el Cambio, para integrar sus nóminas en su provincia, el cordobés decidió dar un paso al costado al ver frustrado su deseo de alcanzar una lista única en su distrito. A fin de año Negri cumplirá 24 años como diputado nacional.

Graciela Camaño . Diputados debate en comisión la ley contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Camila Godoy - Télam

Camaño, por su parte, ya había anticipado en marzo pasado que no renovaría su mandato. “Yo me voy a ir del Congreso este año, lo tengo decidido”, anunció la legisladora, que tiene en su haber 20 años de mandato ininterrumpido. También por decisión personal, Tonelli dejará su banca a fin de año; con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, el referente del macrismo en temas judiciales había resuelto abandonar la Cámara baja cuando, en diciembre pasado, decidió no renovar su lugar en el Consejo de la Magistratura.

En tanto, el Frente de Todos –hoy Unión por la Patria- se desprenderá del sanjuanino Gioja, otro histórico del Congreso, hoy embarcado en la pelea por la gobernación de su provincia, cargo que ocupó de 2003 a 2015. A manera de legado para continuar el apellido, el veterano legislador peronista colocó a su hermano Juan Carlos como primer candidato a senador nacional por la provincia.

José Luis Gioja llegando a votar a la escuela Cecilio Avila en Rawson. Marcelo Aguilar - LA NACION

El oficialismo también sufrirá otras bajas importantes. Entre ellas las del entrerriano Marcelo Casaretto, activo presidente de la Comisión de Industria y la exgobernadora fueguina Rosana Bertone, quien ocupó durante 16 años una banca en la Cámara baja y otros dos como senadora.

La bancada de Juntos por el Cambio también verá partir varios referentes históricos. Uno de ellos es el radical Miguel Bazze, diputado nacional desde 2011; a él se suma Omar de Marchi, candidato a la gobernación de Mendoza. También dejarán su banca María Luján Rey, Mariana Zuvic, Emiliano Yacobitti, Sebastián García de Luca; Soher El Sukaria, Dolores Martínez, Rubén Manzi y Federico Angelini, presidente de Pro y compañero de fórmula de Carolina Losada por la gobernación de Santa Fe.

Federico Angelini y Carolina Losada Instagram

Los debutantes

Entre los postulantes del oficialismo a ocupar por primera vez una banca se incluye un gobernador –el entrerriano Gustavo Bordet- y tres funcionarios del actual gabinete de Alberto Fernández, dos de los cuales responden sin cortapisas al precandidato presidencial Sergio Massa: Diego Giuliano, ministro de Transporte, y Guillermo Michel, titular de la Aduana. La nómina de debutantes se completa con María Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones y referente del ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.

Gustavo Bordet

La oferta de Juntos por el Cambio aporta figuras como las del exbailarín Maximiliano Guerra, quien lidera la lista de Capital de Bullrich. También por la precandidata presidencial competirán por primera vez por una banca Gabriela Neme (Formosa), una aguerrida crítica del gobernador Gildo Insfrán; el actual intendente de Pinamar Martín Yeza y la periodista Rosario Agostini, mientras que Rodríguez Larreta propone al actual intendente de Tucumán, Germán Alfaro, y al excanciller del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Faurie, integrante de su lista en Santa Fe.

Martín Yeza, intendente de Pinamar Tomás Cuesta

La Libertad Avanza, de Javier Milei, presentó una oferta con varias caras conocidas. Entre ellas la de la periodista Marcela Pagano, quien ocupará el segundo lugar en la nómina por Buenos Aires detrás del economista Alberto Benegas Lynch; en el séptimo lugar, en tanto, se ubica la influencer Lilia Lemoine. Por la Capital, la nómina es encabezada por la economista Diana Mondino mientras que Ricardo Bussi, hijo del represor Domingo Bussi y frustrado aspirante a gobernar Tucumán, lidera la lista de esa provincia por el sello libertario.

Los que quieren volver

Entre los aspirantes a una banca en la Cámara baja figuran dirigentes y funcionarios con experiencia legislativa previa. Unión por la Patria, por caso, incluye en sus nóminas por Buenos Aires a Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social; Luana Volnovich, ferviente militante kirchnerista y titular del PAMI y Carlos Castagneto, jefe de la AFIP. Desde Formosa, el exministro de Agricultura Luis Basterra también aspira a un nuevo mandato, al igual que el rionegrino Martín Soria, hoy ministro de Justicia.

Desde Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto –quien lidera la nómina de Larreta por Buenos Aires- y Dante Camaño, hermano de Graciela, también pelean por el retorno. Bullrich, por su parte, pelea el regreso de Nicolás Massot, exjefe de bloque de Pro durante el gobierno de Macri, y de la radical Silvana Giudici.

El precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a gobernador, Diego Santilli, anunciaron que Miguel Ángel Pichetto y Silvia Lospenatto serán quienes encabezarán la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Hacemos por Nuestro País, la fuerza que lidera el cordobés Juan Schiaretti, aporta como principal figura a la exdiputada y exsenadora Hilda “Chiche” Duhalde, quien apuesta a regresar al Congreso acompañada por Alejandro “Topo” Rodríguez, hombre de Roberto Lavagna´, quien apuesta a renovar su mandato.

Si de reelecciones se habla, 24 diputados del Frente de Todos apuestan a renovar su mandato este año. Entre ellos figuran el hijo de la vicepresidenta y jefe del PJ Máximo Kirchner; la actual presidenta de la Cámara baja Cecilia Moreau; el jefe de la bancada oficialista Germán Martínez y los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Paula Penacca.

Sergio Massa junto a Máximo Kirchner en China Prensa

En la bancada de Juntos por el Cambio, en tanto, son 25 los diputados que aspiran a ser reelegidos por sus distritos. Entre ellos figuran Cristian Ritondo, Karina Banfi, Ricardo Buryaile, y Alejandro Cacace a propuesta de Bullrich, mientras que Larreta auspicia a Silvia Lospennato, Maximiliano Ferraro, Alvaro González y Mónica Frade, entre otros.

Cristian Ritondo y Patricia Bullrich Twitter