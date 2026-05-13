Se desinfla el intento opositor por interpelar a Adorni en Diputados al no contar con el aval de los gobernadores

Los aliados de Javier Milei en el Congreso evitan, por ahora, romper los puentes con la Casa Rosada. Nadie los verá mañana a las 11 en el recinto de Diputados, cuando la oposición intente abrir una sesión especial para activar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su ausencia servirá para desarticular el debate por falta de quorum.

El auxilio a Adorni tendrá como protagonistas a Pro, la UCR, el MID y los gobernadores que mantienen una relación de cooperación con el oficialismo libertario: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Más que una defensa cerrada del jefe de Gabinete, lo que predomina es la decisión de preservar el vínculo político con Milei y evitar una escalada de tensión con la Casa Rosada.

La asistencia de los gobernadores llega, incluso, después de un nuevo recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno que afectó de manera directa a las provincias.

A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo aplicó una poda cercana a los $2,5 billones que incluyó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, recortes en infraestructura escolar y educativa, reducciones en programas socioeducativos y una fuerte baja en las transferencias para el Plan Nacional de Alfabetización, ejecutado en gran parte por las provincias. También se suspendieron fondos para obras en universidades nacionales del interior.

El Gobierno también impulsa una reducción del alcance del subsidio automático al gas que afectará a casi todas las provincias. La iniciativa busca transformar el esquema vigente en un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares en la llamada “zona ampliada”, y mantener el beneficio automático únicamente en regiones de frío extremo, como la Patagonia, la Puna y Malargüe. Sáenz fue uno de los primeros gobernadores en cuestionar la medida. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo.

Con todo, los mandatarios provinciales evitarán acompañar una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete.

Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina.



Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento.… pic.twitter.com/atZcBAqUwL — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 11, 2026

Los bloques críticos quedarán así lejos de los 129 diputados -la mitad más uno de la Cámara- necesarios para iniciar la sesión. El oficialismo evitará, además, una situación incómoda para muchos de sus propios legisladores: tener que salir a defender públicamente a Adorni. No obstante, un mensaje enviado al grupo de WhatsApp del bloque libertario refleja la preocupación interna: “Tenemos que estar todos”, dice el texto. Por las dudas.

Según un sondeo informal de LA NACION, mañana habrá alrededor de 115 diputados sentados en sus bancas, 14 menos de los necesarios para abrir el recinto. Se ausentarán, además de los 95 libertarios, los 22 integrantes del interbloque Fuerzas del Cambio -que reúne a Pro, sectores de la UCR, el MID, Karina Banfi (Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz)-, los nueve de Innovación Federal, los catamarqueños alineados con Jalil, los tucumanos que responden a Jaldo y los sanjuaninos cercanos a Orrego.

Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, de Pro Hernán Zenteno

Provincias Unidas quedará partido. La convocatoria fue impulsada por el ala más crítica del espacio, pero no la firmaron la presidenta del bloque, Gisela Scaglia -referenciada en Pullaro- ni los diputados cordobeses que responden a Llaryora. También podría ausentarse un legislador alineado con Torres y los dos jujeños cercanos al gobernador Carlos Sadir, aunque una de ellos, María Inés Zigarán, sí acompañó el pedido de sesión.

La discusión también abrió tensiones dentro de Pro. El domingo, el partido difundió un “manifiesto” en redes sociales en el que cuestionó al Gobierno por pedir “sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Sin embargo, el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo se desmarcó rápidamente y confirmó que no dará quorum. Muchos dirigentes amarillos consideran que avanzar contra Adorni pondría en riesgo la estrategia de entendimiento electoral con La Libertad Avanza (LLA), especialmente en distritos gobernados por el peronismo, como la provincia de Buenos Aires.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

En el peronismo también hay reparos. Aunque Unión por la Patria (UP) dará quorum y uno de sus proyectos integra el temario, algunos referentes consideran desacertado avanzar sin tener garantizados los números. “Lo victimizás cuando se está desangrando solo”, resumen quienes creen que el desgaste político del jefe de Gabinete debería continuar sin una ofensiva parlamentaria fallida. Otros, además, rechazan quedar atrapados en una agenda centrada exclusivamente en denuncias institucionales o judiciales.

Lo cierto es que la lucha contra la corrupción nunca fue un eje discursivo central en el PJ. De hecho, nadie en el bloque cuestiona a Adorni en esos términos. Hablan, más bien, de una pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” para ejercer el cargo. Así lo planteó el jefe de bloque, Germán Martínez, durante la última sesión: “La confianza de este Congreso en Adorni es cero. Su palabra hoy no vale”.

Germán Martínez y Cecilia Moreau en la presentación del informe de Gestión de Manuel Adorni Santiago Oroz

En rigor, la oposición sabe que ninguno de los cuatro proyectos incluidos en el temario tiene chances reales de avanzar. Ninguno cuenta con dictamen de comisión, por lo que se necesitarían mayorías especiales para tratarlos “sobre tablas”, un escenario imposible hoy para los bloques críticos. El objetivo político era otro: emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -controladas por el oficialismo- para obligarlas a debatir los expedientes. Sin quorum, tampoco podrán hacerlo.