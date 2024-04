Diputados: el oficialismo busca desalentar la avanzada opositora para compensar a los jubilados por la inflación

Escuchar

Con el decreto que dispuso actualizar las jubilaciones según el índice de inflación, el oficialismo busca desactivar en la Cámara de Diputados la ofensiva opositora que pretende compensar a los jubilados y pensionados por la pérdida del nivel adquisitivo ocasionada por el fogonazo inflacionario de enero pasado. Por de pronto ya logró que sus aliados de Pro, comandados por Cristian Ritondo, acompañen el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y desista de impulsar una iniciativa en ese sentido, la cual iba en línea con propuestas similares de bloques opositores.

En esta estrategia de desalentar el debate en la Cámara baja, el Poder Ejecutivo no enviará este mediodía funcionarios a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning. La comisión se reunirá este mediodía para recibir los aportes de una treintena de especialistas en materia previsional con el propósito de avanzar en el diseño de una nueva fórmula de movilidad previsional.

Para el Gobierno es clave que el Congreso no avance en una ley que desautorice lo que establece en el DNU 274/2024 : allí se prevé que la actualización se hará mensualmente de acuerdo a la inflación publicada por el INDEC. También dispone que este mes los jubilados y pensionados reciban un adicional del 12,5% para compensar la pérdida por la inflación de enero, que trepó al 20,6%. La oposición dialoguista, si bien coincide en que los haberes sean actualizados con la inflación, insiste en que esa compensación sea completa. Para el Gobierno, sin embargo, esto implicaría un fuerte golpe para las arcas del Estado.

“Insistimos que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, enfatizó la UCR en un comunicado cuando se conoció el DNU del Gobierno.

“El DNU sigue manteniendo el deterioro en los haberes”, insistió la diputada Brouwer de Koning, quien confirmó que tras la reunión informativa de hoy convocará a la comisión para intentar obtener un dictamen consensuado “lo antes posible”.

Los oficialistas Espert y Menem se saludan con Ritondo y Santilli, referentes legislativos de Pro y aliados de los libertarios Hernán Zenteno - LA NACION

Sin embargo, la oposición enfrenta varios obstáculos. En primer lugar, la deserción de Pro. La bancada había hecho suya una iniciativa de María Eugenia Vidal que propone actualizar los haberes con el índice de precios al consumidor (IPC), con una compensación por la inflación de enero pasado y con un refuerzo cada marzo según la variación salarial.

“El DNU del Poder Ejecutivo está bien. Recoge nuestro planteo de que la fórmula jubilatoria se actualice por inflación y reconoce parte del empalme. Igualmente creemos que es necesario aprovechar la oportunidad de avanzar en una reforma jubilatoria integral”, indican en la bancada de Pro.

El radicalismo, al igual que Hacemos Coalición Federal, insistirán con una mayor compensación para los jubilados, aunque su ofensiva será solo testimonial mientras José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y aliado incondicional del presidente Javier Milei, la mantenga cerrada y no la convoque para emitir el dictamen correspondiente. S in dictamen, cualquier iniciativa necesita dos tercios de los votos para prosperar, una mayoría que la oposición no tiene.