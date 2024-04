Abogados kirchneristas reclamaron iniciar un juicio político para destituir a Javier Milei y pidieron “coraje” a los legisladores

Escuchar

Vitoreados por un centenar de personas en un auditorio de San Telmo y un millar que los seguían por YouTube, abogados kirchneristas reclamaron iniciar un juicio político para destituir al presidente Javier Milei, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a sus ministros, y le reclamaron “coraje” a sus legisladores para llevarlo adelante.

La polémica charla fue organizada por la agrupación Soberanos, que orienta la exembajadora Alicia Castro, una de las moderadoras junto a la periodista Cynthia García. Expusieron los abogados Maximiliano Rusconi, defensor de exfuncionarios kirchneristas, el excamarista Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat y José Manuel Ubeira, que patrocina a Cristina Kirchner como querellante en la causa que investiga su intento de asesinato.

Los abogados propusieron el juicio político a la dupla presidencial y lo hicieron extensivo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y el público, ya enfervorizado, clamaba que el juicio político se extendiera a la Corte Suprema de Justicia. “No se vende, la patria no se vende”, coreó la grada, que gritaba “¡Patria sí, colonia no!” . Todos terminaron cantando el himno y haciendo la V de la victoria peronista.

El auditorio de San Telmo donde hablaron los abogados kirchneristas Santiago Filipuzzi - LA NACION

Para que prospere un juicio político deben darse las causales de mal desempeño o la comisión de delitos y que la Cámara de Diputados reúna una mayoría especial para promoverlo. Luego, que el Senado lo lleve adelante para decidir la inocencia o la condena, con la remoción del cargo. La oposición no cuenta con los votos para hacerlo .

Barcesat explicó que el favor de los legisladores se conseguirá “a medida que la movilización popular y el derecho de resistencia ante los actos infames se manifieste y el pueblo argentino comprenda que liberarse de la miseria es recuperar la institucionalidad y apoye masivamente con movilizaciones en todas las plaza y calles de la ciudad”. El público presente estalló en aplausos y gritos de apoyo. Aclaró que su propuesta era remover al binomio presidencial “por la vía institucional” .

“Vamos a forzarnos por convencer a esos dos tercios con el apoyo y el calor popular”, propuso Barcesat y dijo que no importa si ahora esa propuesta no reúne los votos. “¿Corresponde el juicio político al presidente Milei?”, se llamaba la charla, pero no hicieron falta los signos de interrogación. Alicia Castro abrió el panel y planteó que una de las causales de juicio político era el “ negacionismo ” promovido por el Gobierno con respecto a los juicios de lesa humanidad y la política con respecto a las Malvinas.

Castro, que evocó a Hugo Chávez y lamentó que no exista en la Argentina un referéndum revocatorio, dijo que el país vive una “situación colonial de servilismo para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos e Israel. Es insólito que el Presidente haga flamear una bandera de Israel y baile cuando se lleva adelante un genocidio a cielo abierto en Gaza”. No sin críticas a Alberto Fernández, dijo que “el fascismo” volvió porque hubo una “revolución fracasada” .

La exembajadora argentina en Venezuela Alicia Castro

Barcesat, por su parte, señaló que una de las causales de juicio político es incumplir con el deber de obediencia a la Constitución Nacional y dijo que los que lo hacen son “infames traidores a la patria” y sus actos son “nulos e imprescriptibles”, por lo que “se reconoce el derecho a resistir esos actos”, indicó. Y señaló como causal de juicio político el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que “pretende la suma del poder público y la desprotección del dominio de las tierras, para entregar los recursos a la explotación extranjera”.

“Nos han entregado a la voracidad del capital extranjero internacional, la propuesta es destruir el Estado para poner el gobierno en manos de CEOs, de empresas, de los fondos buitres y el FMI y que capitaneen la extracción de los recursos naturales”, dijo Barcesat.

El excamarista Rozanski afirmó que son “cientos las causales de juicio político” y enumeró dos que ya formaron parte de una presentación que realizó hace dos meses en el Congreso. Se refieren a dos posteos que hizo Milei en sus redes sociales. En uno de ellos aludía a la oposición y la comparaba con un chico con síndrome de Down, como para descalificarlo. Y en otra festejaba como el gobernador Ignacio Torres de Chubut estaba siendo “somodizado” por las críticas que recibía de algunos periodistas.

Rozanski fue más allá y señaló que si bien Milei tiene “legitimidad de origen” por los votos que obtuvo al ser ungido presidente, “esa legitimidad de origen le dura 24 horas, hasta la jura . Luego a la primera macana que se mande ya pierde legitimidad. Nunca se hizo tanto daño en tan poco tiempo, la legitimidad de origen en el caso Milei fueron 24 horas”, insistió.

El panel, en plena exposición Santiago Filipuzzi - LA NACION

Ubeira, por su parte, sostuvo que el Congreso, que según el presidente es “un nido de ratas y reservorio de coimeros, es el que tiene que ejercer la representación nuestra y ser la garantía de que no nos van a rematar el país, de que los zurdos de mierda vamos a poder sobrevivir, los que pensamos diferente, las mujeres con sus derechos sobre sus cuerpos”. Pero los máximos aplausos los consiguió cuando dijo: “Estoy más preocupado por lo que no hacen los que nosotros votamos, que por lo que hacen los otros” .

Causal de insania

Ante una pregunta del público acerca de si la insania era causal de juicio político porque el presidente manifiesta que habla con su perro ya fallecido, Ubeira respondió que sí y puso el ejemplo de un cliente de él que tenía un síndrome histriónico que lo llevaba a “hablar” con su bisabuelo muerto. Barcesat completó que en su opinión el asunto debía ser motivo de prueba en un trámite de juicio político.

Rusconi explicó que basta una acusación por comisión de delitos pata promover el juicio político y mencionó que el constitucionalista Daniel Sabsay señala que es incluso anterior a un juicio penal. Por eso propuso un juego dialéctico y enumeró diversos actos de gobierno que dijo pueden ser atrapados por figuras penales.

Por ejemplo, sostuvo que el video del Gobierno por el 24 de marzo de 1976 es una apología de un delito o de un condenado ; mencionó que no proveer de medicamentos o alimentos a los más necesitados es un delito porque pone en peligro la vida o la salud de las personas; y sostuvo que con el DNU y la ley ómnibus que promueven “la suma del poder público”, Milei cometió el delito de instigación a cometer traición de la patria .

El acto concluyó con una foto de todos en el panel abrazados con el público de fondo, en su mayoría de más de 50 años, que no paraba de entonar consignas partidarias.