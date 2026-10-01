Diputados: la oposición desafía al Gobierno y convocó a una sesión especial por discapacidad, morosidad y el DNU 70/23

En una claro desafío al Gobierno, la oposición en Diputados convocó a una sesión especial para tratar una variedad de temas sensibles para el oficialismo. Legisladores del PJ, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales cerraron filas para abordar el próximo jueves 15 de octubre los proyectos de la prórroga de la emergencia en discapacidad y morosidad y endeudamiento familiar.

Pero además, intentarán ir contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que el fallo de anteayer de la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Un cimbronazo político inesperado para el Gobierno que reabre un viejo debate por el megadecreto de 2023, ya rechazado por el Senado en 2024.

La movida de la oposición al aglutinar estas tres iniciativas es clara: asegurarse el quorum para habilitar el debate en el recinto. Para ello necesita reunir 129 diputados y, una vez alcanzado ese número, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia que Milei impulsó cuando llevaba menos de un mes en el poder.

Es que hasta última hora de ayer no estaban garantizados los apoyos necesarios para convocar a la sesión. Entre las dudas también figuraba la fecha. Una parte de los legisladores se inclinaba por adelantar el debate a este miércoles, pero temía que se registraran algunas bajas, ya que varios diputados viajarán este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales.

SESIÓN

15 DE OCTUBRE | 14:00 HORAS pic.twitter.com/uZ7sLmAKM7 — maxi ferraro (@maxiferraro) October 1, 2026

Finalmente, se decidieron por llevar el tema al recinto el próximo jueves 15. La fecha no es casual: se buscó que la discusión coincida con una foto política que se prevé de alto impacto, la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento para las casas de estudio, los docentes y los hospitales universitarios.

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