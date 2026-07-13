Diputados peronistas piden explicaciones por el buque británico que navegó por el Mar Argentino

Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP) impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito de un buque militar británico que, tras zarpar de las Islas Malvinas hacia Chile, navegó a principios de julio por aguas bajo jurisdicción argentina.

El pedido se conoció en la previa de la semifinal del Mundial entre la Argentina e Inglaterra, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 16.

“Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó Guillermo Michel, uno de los autores del proyecto.

La iniciativa exige explicaciones al Gobierno sobre el tránsito del HMS Medway, un patrullero oceánico de la Royal Navy británica.

Cuenta con las firmas de Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz. Se trata de dirigentes que buscan ampliar la base del PJ y proponen construir un esquema de carácter transversal. Pretenden ser una alternativa interna frente a los liderazgos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, junto a los diputados Emir Félix (Mendoza), Guillermo Michel (Entre Ríos), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Juan Pablo Luque (Chubut) y Moira Lanesan (Santa Cruz)

Reclaman saber si el Gobierno tenía conocimiento previo del desplazamiento del buque y si el Reino Unido notificó oficialmente su tránsito. También preguntan si la navegación se ajustó a los acuerdos vigentes entre ambos países, qué medidas adoptaron la Armada, el Ministerio de Defensa y la Cancillería y si el Ejecutivo evalúa presentar un reclamo diplomático.

El pedido surge a raíz de las versiones contrapuestas sobre el episodio. Según señalan los diputados en los fundamentos del proyecto, mientras la Armada habría detectado el buque sin notificación previa, el Reino Unido sostiene que la navegación había sido comunicada oportunamente.

Michel sostuvo además que la presencia militar británica en el territorio ocupado “representa una amenaza permanente para los derechos soberanos de la Argentina” y advirtió que también compromete “recursos naturales, pesqueros, energéticos y la proyección antártica de nuestro país”.

Los dirigentes del PJ que buscan constuir una alternativa a los liderazgos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof Tadeo Bourbon

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores invocaron la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

También remarcaron el valor estratégico del Atlántico Sur por sus recursos naturales, pesqueros, energéticos, científicos y ambientales, así como por su proyección hacia la Antártida.

“El Estado argentino debe actuar con una posición clara e inequívoca en defensa del interés nacional”, planteó Michel, quien aprovechó el episodio para cuestionar al Gobierno: “Algo que no se viene reflejando no solo con el territorio marítimo, sino tampoco con la industria nacional ni con los recursos de nuestro país”.