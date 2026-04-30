Dirigentes del PJ buscan construir una alternativa a Kicillof y al kirchnerismo para 2027

Sin liderazgos definidos ni una hoja de ruta consolidada, un sector del peronismo comenzó a ensayar su reconfiguración con la mirada puesta en 2027. Se trata de un grupo de dirigentes de distintos puntos del país que impulsa un debate interno para redefinir las bases del PJ y construir una alternativa tanto a Axel Kicillof como a Cristina Kirchner, hoy las dos principales figuras que disputan el liderazgo partidario.

El puntapié inicial será este viernes 1° de mayo, desde las 9.30, en un encuentro en Parque Norte. La convocatoria, que busca tener carácter transversal, es impulsada por el apoderado nacional del PJ y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los legisladores nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), además de intendentes de distintos puntos del país como Federico Achával, de Pilar.

Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y apoderado nacional del PJ Hernán Zenteno

Los organizadores hablan de un “encuentro transversal para pensar al peronismo”. No habrá gobernadores, pero sí intendentes y funcionarios de distintos niveles de gestión. Tampoco estarán figuras centrales del espacio: no fueron invitados Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro), Sergio Massa (Frente Renovador), Juan Grabois (Frente Patria Grande) ni Máximo Kirchner (La Cámpora). “Todos ellos tienen sus propias agrupaciones dentro del PJ. Eso ya es una definición y para nosotros es un limitante. Muchos compañeros no quieren encasillarse”, explican en el entorno de un organizador, donde insisten en la necesidad de “mirar hacia adelante”.

Sí participarán, en cambio, referentes sindicales −entre ellos integrantes del triunvirato de la CGT como Jorge Sola y Cristian Jerónimo−, en un intento por sumar volumen político y anclaje territorial. También dirá presente una treintena de intendentes cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, a quien, según aseguran los organizadores, le avisaron de la convocatoria.

El triunvirato de la CGT: Octavio Arguello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros) Noelia Guevara - LA NACION

Pese a los nombres ausentes, quienes impulsan el espacio aclaran que el esquema en construcción “no es contra nadie”. Por el contrario, sostienen que mantienen diálogo con todos los sectores del peronismo e incluso buscan ampliar su base más allá del partido. “Tenemos que crecer en el universo no peronista”, señaló un dirigente nacional involucrado en la organización.

La elección del Día del Trabajador no es casual. Se trata de una fecha cargada de simbolismo para un movimiento que se forjó al calor del vínculo entre Juan Domingo Perón y la clase obrera industrial. Bajo el lema “el peronismo debate para ser alternativa nacional”, la jornada se organizará en comisiones temáticas, con exposiciones finales y un cierre colectivo.

🇦🇷 El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos perjudicando la vida de millones de argentinos.



Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la… pic.twitter.com/OtPHdr1it3 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 27, 2026

El diagnóstico que comparten es que el peronismo hoy no logra ofrecer certezas. “Como conjunto necesitamos dar respuestas que hoy no estamos dando”, planteó uno de los referentes del espacio. En esa línea, advierten que el partido no puede asociarse a “miedo, zozobra o falta de previsibilidad”. La premisa que repiten es que el debate debe construirse “de abajo hacia arriba y de la periferia al centro”, con la idea de que primero emerjan las ideas y luego los liderazgos. “No hay que poner el carro delante del caballo”, sintetizan.

Con ese enfoque, el objetivo es construir mayorías que permitan volver al poder. Reconocen errores del pasado y se muestran dispuestos a dar una discusión interna “sincera”, basada en el aprendizaje.

En términos económicos, plantean como eje la necesidad de un “orden macroeconómico” que −subrayan− no debe leerse como una definición ideológica, sino como una herramienta de gestión. En esa línea, la generación de riqueza a partir de la producción y la industria aparece como uno de los pilares de esta porción de la dirigencia peronista.

Participamos del encuentro Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026, en Comodoro Rivadavia.



Necesitamos un país con industria fuerte y salarios con poder adquisitivo.



Y tenemos que construir, desde un espacio político amplio, una propuesta con orden macroeconómico… pic.twitter.com/qQXOXHQntQ — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 18, 2026

A la par, promueven un peronismo menos dogmático, capaz de procesar sus diferencias sin fracturarse. También insisten en reequilibrar el peso territorial del partido, con mayor protagonismo de las provincias, cuyos intereses −reconocen− quedaron relegados en etapas anteriores frente a la centralidad del AMBA, histórico bastión del PJ.

Entienden a la redefinición interna como parte de un proceso natural. “En años pares el peronismo discute para ordenarse y ganar”, repiten como mantra.

En ese esquema, consideran clave sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para canalizar la diversidad y confluir en una gran interna partidaria.

Como antecedente, mencionan el trabajo legislativo de los últimos dos años, donde se logró articular posiciones en torno a temas como discapacidad, universidades, jubilaciones y salud pública.

Jorge Taiana y Kelly Olmos, del PJ Pilar Camacho

Sin embargo, el punto de inflexión que aceleró esta discusión fue el debate sobre el acuerdo Mercosur-UE, ratificado por el Congreso. En la Cámara de Diputados, casi la mitad del bloque de Unión por la Patria votó a favor, mientras que el resto se pronunció en contra. En el Senado, en cambio, con más tiempo para el debate, el bloque peronista terminó mayoritariamente alineado con el apoyo: solo tres senadores rechazaron la iniciativa.

De ese contraste −explican− surgió la conclusión de que era necesario ordenar las diferencias y discutir con mayor profundidad qué ideas deben estructurar una nueva propuesta de gobierno.