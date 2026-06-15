Dirigentes de derechos humanos despidieron a la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida

El velatorio de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que falleció el domingo a los 95 años, se realizó este lunes en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), y congregó a referentes de los derechos humanos, dirigentes políticos y personalidades del ambiente artístico.

En una ceremonia a cajón cerrado dentro de la sede gremial, donde una foto de Almeida se exhibía junto al féretro, se hicieron presentes dirigentes como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien pronunció un discurso.

Estela de Carlotto, al hablar en el velatorio de Taty Almeida Rodrigo Néspolo

Por delante del féretro se colocó el pañuelo blanco que utilizaba Almeida. En letras azules, en ese pañuelo se lee: “Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Alejandro M. Almeida. 17 de junio de 1975”.

Alejandro Almeida era el hijo desaparecido de la dirigente de derechos humanos. Militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, desapareció a los 20 años de edad. Otros pañuelos, con consignas diversas, se dispusieron en el salón, alrededor del féretro.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa, al llegar a la sede del Foetra para despedir a Taty Almeida Rodrigo Néspolo

El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla (que es hijo de desaparecidos) fue parte del velatorio, al que asistieron referentes de Madres de Plaza de Mayo y una nutrida concurrencia que se acercó y formó filas para ingresar a despedir a Almeida en el salón sindical porteño ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 3171.

Entre las presencias, se contaron los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa, de reconocida simpatía por el kirchnerismo.

La fachada de la sede del Foetra, donde se realizó el velatorio de Taty Almeida Rodrigo Néspolo

Almeida falleció este domingo, luego de pasar días internada en el Hospital Italiano. Una de sus últimas apariciones en público, en silla de ruedas, fue en el acto del último 24 de marzo, en la Plaza de Mayo, cuando se conmemoraron 50 años del inicio del golpe militar de 1976.

Como era habitual en esos actos, Taty Almeida fue una de las oradoras. Cerró el discurso con críticas a la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y al Fondo Monetario Internacional (FMI).