Uno de los nuevos abogados de Cristina Kirchner desató una polémica al burlarse de las personas trans

Tal como anticipó LA NACION, la expresidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles la incorporación a su defensa internacional de dos nuevos abogados. Uno de ellos es el exmagistrado español Francisco Javier Borrego, un jurista que generó controversia el último año por ironizar sobre la identidad de género durante un acto del partido ultraderechista Vox.

Tras el anuncio de la expresidenta —que llegó en formato de una extensa carta abierta— , distintos usuarios de redes sociales recordaron un episodio del año 2025, cuando Borrego intervino en el Congreso de los Diputados español durante una jornada titulada “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina".

En esa actividad, el abogado fingió asumir una identidad femenina para cuestionar de modo sarcástico la autopercepción de género: “¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que los llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado”.

Los dichos del exmagistrado durante un acto de Vox

Su participación en la defensa internacional por Vialidad

Cristina Kirchner dio a conocer mediante sus redes sociales una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia” y publicó columnas de opinión en diarios internacionales como El País de España, Libération de Francia y Folha de São Paulo de Brasil.

En los escritos, la expresidenta confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El posteo de Cristina en X, donde difundió una carta abierta

“El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, argumentó la expresidenta.

En el marco de la presentación internacional, la exjefa de Estado informó de la inclusión de dos nuevos abogados en su representación: el exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim.

A ambos los caracterizó como juristas de “reconocido prestigio internacional” y con una trayectoria “independiente y ampliamente respetada” en materia de derechos humanos.

La expresidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José Santiago Filipuzzi

La sentencia contra la expresidenta, por la cual cumple prisión domiciliaria en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, quedó firme tras la desestimación del recurso interpuesto por sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy ante la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal argumentó que la representación legal de la exmandataria no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma ni una crítica concreta de la resolución que la juzgó por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.