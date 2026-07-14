Dirigentes de la oposición se manifestaron contra la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido contra Inglaterra

Distintos sectores de la oposición rechazaron este martes la decisión del gobierno de Javier Milei de avalar la prohibición del uso de banderas y camisetas con alusiones a las Islas Malvinas durante el partido del miércoles entre la selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La restricción fue ratificada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Virginia junto al FBI, la FIFA y autoridades británicas, donde se catalogó el partido de “alto riesgo” y se dispuso un operativo de 1600 efectivos.

Al encuadrar los símbolos del archipiélago dentro de los “mensajes políticos o provocativos” vedados por la FIFA, la funcionaria libertaria desató la polémica.

El kirchnerismo, el radicalismo y otros sectores peronismo, entre distintos espacios, salieron al cruce del anuncio.

El posteo de Penacca en X

La diputada porteña de Unión por La Patria y militante de La Cámpora Paula Penacca expresó en X : “Prohibir el ingreso de la bandera de Malvinas es prohibir el ingreso de la bandera de Argentina. Los únicos provocadores son los vendepatria de este gobierno que niegan la soberanía y a los pibes que dieron la vida. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Por su parte, el diputado radical del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, acusó al gabinete nacional de ser fanático de Margaret Thatcher (la primera Ministra británica durante la Guerra de Malvinas en 1982) y dijo que “queda clarísimo que a los que hay que exigirles que defiendan la celeste y blanca es a estos funcionarios de turno”.

El posteo de Pablo Juliano

“Desde 1833 tenemos un reclamo ininterrumpido por Malvinas y los funcionarios viajan a Atlanta para negociar que no seamos ‘provocativos’ defendiendo lo nuestro. ¡Dan pena!“, escribió en X.

En la misma línea, la diputada del peronismo cordobés Natalia De la Sota sostuvo que el gobierno pretende imponer a los argentinos el modo de “sentir y expresar” el amor por la Patria.

“Defender la soberanía sobre las Islas Malvinas no es un delito: es un mandato de la Constitución Nacional”, expresó.

El posteo de De la Sota

Y añadió: “No dejemos que nos apaguen la pasión, que nos bajen las banderas ni que nos callen. Hay causas que se defienden con orgullo, respeto y convicción”.

La Diputada Nacional por Córdoba Bloque Unión por la Patria, Gabriela Estévez, también se sumó a los cuestionamientos:

“No es fake, no es una versión, lo confirmó la propia ministra de Seguridad: el gobierno aceptó que no se pueda entrar a la cancha con banderas que digan ‘Malvinas argentinas’ porque será considerado “un mensaje provocativo”, puesto a la misma altura que ‘un mensaje de odio, mensaje de intolerancia racial o religiosa’”, escribió en redes.

La publicación de Estévez en X

“Es una vergüenza que una ministra de nuestro país acepte ese tipo de condicionamientos. Le faltan el respeto a nuestra soberanía y a nuestra bandera todos los días, porque así como arreglaron esto para el miércoles, el jueves van a intentar modificar la Ley de Tierras para entregar el suelo argentino a extranjeros. Son funcionarios de un país que odian y desprecian profundamente”, agregó la legisladora.

Operativo de seguridad

Esta mañana, la ministra de Seguridad dio detalles de la reunión de alto nivel que declaró a la semifinal como partido de alto riesgo: “La FIFA prioriza la integración de espectadores, pero teniendo en cuenta el volumen de hinchadas, se acordó que los argentinos van a entrar por la puerta 4 y los ingleses por la 3, aunque después compartan zonas comunes”.

La titular de la cartera de Seguridad argentina confirmó que se destinarán unos 1600 efectivos para evitar enfrentamientos Fotomontaje generado con IA

El partido se jugará en el Atlanta Stadium, uno de los más grandes y lujosos de los Estados Unidos. Inaugurado en 2017, su gran atractivo es la pantalla de 360 grados más grande del mundo. Costó cerca de 1500 millones de dólares y allí juegan las dos franquicias de la ciudad, los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United, de la MLS de fútbol. Por eso las medidas de seguridad para este partido es algo atípico en esta ciudad del sudeste norteamericano.

En la reunión celebrada en Virginia se acordó además un refuerzo importante de policías en los alrededores del estadio. La seguridad privada que suele trabajar en las tribunas y en los espacios comunes también será ampliada. Desde este martes, también se dispuso un refuerzo en los hoteles donde se alojan las delegaciones y en los traslados de los planteles hacia los centros de entrenamiento.

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