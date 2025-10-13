Doble femicidio en Córdoba: así hablaba Pablo Laurta en la presentación de un libro de Agustín Laje y Nicolás Marquez

Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio en Córdoba, hablaba de la “vulneración a los derechos humanos de los hombres”, durante un encuentro en Uruguay en 2018 en la presentación de El libro negro de la nueva izquierda, escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez.

En un video que se viralizó en redes a raíz de la acusación, Laurta se presentaba como integrante de la organización Varones Unidos, y explicaba que su labor consistía en “generar conciencia sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población masculina”.

En la previa de la actividad, según se puede ver en el video, Laurta señalaba que, durante el encuentro, los autores del libro abordarían “el tema de la ideología de género, el feminismo, los lobbys LGBT y "cómo se articula todo ese trabajo sobre la sociedad mediante organismos internacionales, partidos políticos y universidades”.

El video de Laurta en un encuentro con Agustín Laje y Nicolás Márquez

Laurta parece ser un seguidor de Laje y de Milei. En febrero de 2021, Laurta publicó en su cuenta de Facebook un flyer que promovía un debate virtual entre Agustín Laje y la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, con introducción a cargo de Javier Milei.

El encuentro, transmitido por el perfil del actual presidente, se tituló “¿Pueden estar los libertarios a favor de la despenalización del aborto?” y convocaba a discutir posturas sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Noticia en desarrollo.