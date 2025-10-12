Dos efectivos de civil de la Policía de Entre Ríos detuvieron este domingo en Gualeguaychú a Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de cinco años. El operativo se concretó a las 14.02 en el hotel Berlín, situado en Bolívar 733, donde el sospechoso se había refugiado tras el crimen antes de intentar cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo.

Según información a la que accedió LA NACION, la captura fue posible gracias al intercambio dinámico de datos entre las autoridades de Córdoba y la Policía entrerriana. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había advertido que el autor del hecho podría encontrarse en la zona de Gualeguaychú. Con esa pista, la policial provincial inició un operativo de búsqueda que permitió detectar que Laurta estaba alojado en la habitación 209 del hotel Berlín , coincidiendo con el domicilio que habían aportado las celdas telefónicas analizadas por los investigadores a raíz de comunicaciones que había tenido el doble femicida las últimas horas.

En el momento en que los efectivos, de civil, vigilaban el lugar, el acusado salió a la recepción con una bandeja en la mano. Allí fue reducido y puesto bajo resguardo fuera del hotel. Detrás de él caminaba Pedro, el niño que había sido secuestrado tras el doble crimen. El menor quedó a salvo y fue asistido por personal especializado.

Así fue la detención del hombre acusado de doble femicidio y secuestro de su hijo de cinco años

En la mañana del sábado, Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en el barrio Villa Serrana, en Córdoba. De acuerdo con las primeras versiones, Laurta habría disparado contra ambas mujeres y luego huyó con su hijo en una camioneta. Ante la incertidumbre sobre el paradero del niño, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo que implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

El pequeño luego de ser rescatado por la Policía de Entre Ríos Policía de Entre Ríos

Un informe policial detalló que los cuerpos de las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. El hecho se conoció tras el llamado de un vecino al 911, quien alertó sobre “detonaciones” en la vivienda. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, tenía denuncias previas por violencia de género. Según reconstruyeron los investigadores, la familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó a la Argentina con Pedro porque su esposo habría intentado ahorcarla en 2023. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento de la agresión.

Laurta permanece detenido en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y será trasladado a Córdoba para enfrentar la justicia.

El trasladado del doble femicida a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú