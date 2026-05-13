Patricia Bullrich, en modo campaña: cuestionó duramente el estado del subte en la Ciudad

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a mostrarse en modo campaña mientras su nombre se impulsa como la principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027. En este marco, apuntó contra la gestión de Jorge Macri en la Ciudad y cuestionó el funcionamiento de los subtes.

Mientras la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni —otro de los que aparecía como potencial candidato—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la exministra de Seguridad de la Nación se refirió a la “falta de inversión” y a la necesidad de más líneas que conecten los distintos barrios.

“Los subtes nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión“, lamentó Bullrich en un posteo de la red social X.

El video que subió Bullrich a sus redes

“La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años. Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches“, apuntó, en una crítica tácita a la gestión de Pro en la Ciudad.

Y añadió: “Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo".

Esta es la segunda vez en menos de un mes que Bullrich —quien fuera miembro de Pro y candidata a presidente por el partido— hace alusión a la gestión amarilla en la Ciudad. Tras su encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, al que hizo alusión en el posteo, elogió la gestión en el país vecino y también aprovechó para cuestionar la administración de Macri.

“El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece", escribió la funcionaria en su cuenta de X junto a una fotografía en la que se la puede ver sentada de visita en la capital chilena.

El posteo de Patricia Bullrich X

Y añadió: “Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial y progresar de verdad. Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos. Ese es el camino".

Camino en la Ciudad

Frente a las complicaciones judiciales que sufre Adorni, Bullrich se encamina como la mejor competidora. Desde LLA apuestan a desbancar a Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Milei, de su histórico bastión de poder.

Hace pocos días encabezó una recorrida por el centro comercial de Villa Lugano, en el sur de la ciudad, en donde caminó una cuadra y dialogó con comerciantes y vecinos que salían a su encuentro cuando la reconocían. Más temprano, visitó una fábrica de juguetes en Villa Soldati, en donde LLA carece de un fuerte arraigo territorial.

Pese a la tensión con Karina Milei por los reclamos al jefe de Gabinete, se mostró junto a Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y alfil de la hermana del Presidente en el distrito.