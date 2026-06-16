Dólar blue: un financista le apuntó a exfuncionarios de Alberto Fernández y se presenta en la Justicia

Francisco Hauque, uno de los financistas investigados en las causas sobre el rulo financiero y el SIRA, está convencido que debe colaborar con la Justicia antes que se complique su situación judicial. En dos apariciones televisivas recientes, avisó que quiere declarar como “arrepentido” y lanzó algunos nombres de exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Sus dichos pusieron en alerta a todos los involucrados. En Tribunales advierten que no puede ser imputado colaborador hasta que no sea llamado a indagatoria. Su defensa, sin embargo, pedirá en las próximas horas varias medidas de prueba, en línea con sus últimas declaraciones públicas.

El nombre de Hauque trascendió el año pasado cuando fue detenido en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.

Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.

Martín Migueles, con Wanda Nara

La semana pasada, la Justicia ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y a la misma hora que aquel episodio. El resultado de esa pericia, según distintos abogados que estuvieron presentes, no mejoró la situación de Piccirillo. Todo lo contrario. “En dos de las tres situaciones que se recrearon, el doble de Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl”, coinciden las fuentes.

Durante el procedimiento, Piccirillo estaba visiblemente nervioso. Los testigos lo vieron gesticular y discutir con su abogado. Casi a la misa hora, Hauque comenzó a recibir amenazas vía telefónica.

En ese contexto, decidió romper el silencio y dio dos entrevistas con TN y La Cornisa. Las declaraciones del financista también ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo.

Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En la primera, delegada en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.

Elías Piccirillo, Ariel Lijo y Francisco José Hauque

¿Los dichos de Hauque están vinculados a esa decisión? En su entorno lo desmienten. “Lo que motivó sus declaraciones fueron las amenazas que recibió, antes y después de la reconstrucción. Él está decidido a explicar todo porque estaba abajo en la pirámide”, dijo un allegado consultado por LA NACION.

En las dos entrevistas que dio, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Mencionó al extitular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a otros tres funcionarios de esa entidad: Gastón Hourcade (exgerente de Supervisión de Entidades no Financieras), Rosalina Diaz (exgerenta Principal de Supervisión Especializada), y Diego “El Gordo” Volcic, uno de los allanados.

Hourcade fue trasladado a otra área luego del escándalo. Era jefe directo de Romina García, que aparece en un audio grabado por Piccirillo hablando de funcionarios “entongados”. Diaz también tenía un cargo jerárquico en la época del cepo cambiario. Hoy ya está jubilada. Algunos arriesgan que podría ser la “vieja del Central”, un término que se repite en los chats de Migueles. “Iban a las reuniones en el Palacio Duhau”, dijo Hauque en la entrevista con LN+.

Banco Central de la República Argentina, fachada, con los empleados implicados en la maniobras cambiarias, Romina García y Diego Volvic y Fabián Violante Soledad Aznarez

Alberto sí, Massa no

El financista también apuntó directamente al expresidente Alberto Fernández. Dijo que conocía las maniobras. En su entorno desmienten cada una de las acusaciones. “Es un disparate”, responden sus allegados. Y advierten que ya se desplegaron las instancias legales para que se retracte. “No sabemos de dónde viene todo esto pero es público el vínculo entre Hauque y Milei”.

Llamativamente, los nombres que aportó Hauque coinciden, en gran parte, con los que había mencionado Piccirillo en una entrevista, grabada en enero y filtrada hace pocas semanas. En ambos casos, omitieron mencionar a exfuncionarios vinculados a Sergio Massa, que manejaba por ese entonces el Ministerio de Economía. ¿Fue una casualidad?. “No hay tregua ni acercamiento entre ellos”, aseguran en ambos bandos. De hecho, Hauque pedirá en las próximas horas que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo, algo que se había negado hace poco tiempo.

Hauque también mencionó a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, investigados en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi.

La contadora, tal como había adelantado LA NACION, aparece en los audios entre Piccirillo y Hauque que dieron inicio a la causa. "Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar”, se queja Hauque en esa conversación. Fernández también fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. “Hay que prender el ventilador”, lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025.

Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Agra, en cambio, tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía.

En su alocución, Hauque también habló del rol de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, y pidió que se investigue el rol de las sociedades de bolsa en la maniobra del rulo. Pero omitió otros muchos nombres. “Tiene más de 100 nombres para aportar”, prometen en su entorno. Para eso falta. Hauque todavía no puede convertirse en imputado colaborador porque no hay una imputación formal ni un llamado a indagatoria.