Una concejala recién electa en Ushuaia, Tierra del Fuego, llamada Analía Escalante, ya carga una grave denuncia que le hicieron dos beneficiarias de planes sociales, de nombres Roxana y Carolina. A través de la línea 134 que habilitó el Gobierno, las mujeres que están desempleadas acusaron a la legisladora de pedirles favores políticos y hasta personales para mantener los aportes estatales. La representante pertenece al partido Forja, del gobernador Gustavo Melella.

Tras hacer la denuncia en este teléfono puesto a disposición por la gestión de Javier Milei para que lleguen ahí testimonios de irregularidades a la hora de acceder a los planes, las dos fueron a los estudios de Radio Provincia y relataron su versión. Ambas revelaron que llegaron al gobierno local por ser beneficiarias de los programas y que en medio de todo eso se dieron los problemas con la concejala.

Una de ellas contó que es madre de un niño que tiene epilepsia y que, como le costaba acceder a la medicación para el chico, la concejal Escalante se acercó a ella. “Me ofrecieron ayuda, pero en realidad me utilizaron. Si yo no hacía lo que me pedían, era ‘te vamos a sacar esos 60 mil pesos’”, reveló, a la vez que marcó que este tipo de amenazas se daban de manera constante. “Al que habla, al que se enoja, al que no comparte la opinión de esta señora, le dan de baja el plan”, indicó, citada por Ushuaia 24.

Pero no fue solo eso. De acuerdo al relato de la mujer, la concejala también requería tareas vinculadas a su día a día más allá de la gestión. “Me han llamado a cualquier hora para hacer cosas personales, como pizzetas para el cumpleaños del hijo ”, aseguró una de las denunciantes, que dijo: “Inclusive a un compañero lo sacaron del plan porque no quiso limpiar la casa de Escalante”. Según contó, la representante quería que le hicieran una “zanja en la vereda” y que le limpiaran el depósito de su casa.

Asimismo, las dos coincidieron en que la “gota que rebalsó el vaso” fue que les pidieran dinero a los beneficiarios para la Fundación Transformando Ushuaia, que tiene como referente a Escalante. “Yo me podía bancar que me tratara mal, que no cumpliera con su palabra, que nos pidiera cosas como cocinarles al novio, al hijo y a ella , pero nosotros no estamos acá para hacer estas cosas”, sostuvo la mujer que necesitaba los medicamentos para su hijo.

En tanto, la otra también apuntó contra la fundación, al asegurar que es “un disfraz” para tapar una sede política. “[Escalante] quiso darle un tinte de fundación en una época donde realizó talleres. Yo fui tallerista y todo eso lo hacía por el importe de 40 mil pesos, que es el plan. Obviamente tenía que hacer la militancia, que era salir a caminar, a volantear, para acompañar a la gestión; y en este caso para acompañar la campaña política de esta señora que se postulaba para concejal”, narró la mujer que se contactó con Escalante, de acuerdo a lo que dijo, a través del comedor que tiene en el barrio Esperanza 2. “Analía Escalante se acerca a mí ofreciéndome un plan, pero a la vez me pedía que yo me acercara a la fundación”, indicó.

Todo en base a sus planteos, la concejal la hacía ir al lugar a cumplir horarios y encargarse de las tareas sociales, mientras ella realizaba la campaña para acceder a una banca legislativa en la ciudad. Asimismo esta mujer sostuvo que antes de las elecciones Escalante prometió diferentes cuestiones a la gente y que una vez que la política de Forja fue electa, estas personas comenzaron con los reclamos para acceder a esos beneficios. “Tuve que empezar a poner yo la cara por esta señora y gestionar para solucionar todas las cosas que no está dispuesta a pagar”, indicó.

Además, aseguró que tras ser electa, Escalante comenzó a maltratarla. “Cuando ya tenía que empezar a pagar, por decirlo de alguna manera, el compromiso político, empezó a maltratarme verbalmente, algo que yo veía con el resto de mis compañeros, a quienes les hacía lo mismo”, sostuvo la beneficiaria del plan, que acotó: “Nadie hace nada y la señora se jacta de burlarse de la gente que se queja de ella. Dice: ‘Yo desde la banca les voy a tirar besitos a todos”.

