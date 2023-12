escuchar

Damián Selci, intendente de Hurlingham, responsabilizó a su antecesor y exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, por la coyuntura monetaria actual que afronta el municipio. A través de un comunicado, el flamante alcalde evidenció un escenario de “extrema debilidad” en las cuentas. Anticipó además que no será posible afrontar el pago de los sueldos del mes de diciembre, por lo que solicitará ayuda al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En el documento que se dio a conocer el jueves por la tarde, titulado “Información a la comunidad y los trabajadores municipales”, Selci celebra en principio que la municipalidad haya podido llevar acabo el pago de aguinaldos a empleados estatales “para que puedan disponer del mismo antes de las fiestas”.

Hecha la distinción, el también integrante de La Cámpora se sinceró respecto de la situación monetaria en que se encuentra la intendencia. Acusó un estado de “extrema debilidad” en materia de cuentas municipales, cuadro financiero por el cual culpó a la “gestión anterior”. Y, en consecuencia de ello, anunció: “El municipio se ha quedado sin dinero para afrontar el pago de lo sueldos del mes, que conforme a la norma se abona el último día hábil de diciembre”.

En la misma línea, el actual intendente de Hurlingham confesó que “tampoco quedan recursos para el pago de servicios esenciales como seguridad, insumos hospitalarios, ambulancias, medicamentos y mantenimiento de espacio público”.

Frente a este complejo panorama, Selci dijo haber solicitado la ayuda del Gobierno de la Provincia para poder cumplir con sus obligaciones: “El nuevo intendente ya ha solicitado al Gobernador de la provincia de Buenos Aires [Axel Kicillof] los fondos para afrontar el pago de salarios”.

“El Municipio mantendrá informada a la comunidad y a la familia municipal de la evolución de los acontecimientos”, concluye el escueto comunicado.

Cabe recordar que Zabaleta cumplió el rol de intendente desde diciembre de 2015 y hasta agosto de 2021, cuando pidió licencia temporaria para asumir el mando de la cartera de Desarrollo Social, En reemplazo de Daniel Arroyo. Luego, en octubre de 2022, presentó su renuncia ante el expresidente Alberto Fernández -Victoria Tolosa Paz lo sustituyó en sus funciones- para regresar a su terruño. Durante aquel período de 13 meses, el mismo Selci quedó a cargo del municipio.

En agosto, como parte de una de las internas del peronismo más ajustadas, el camporista se impuso en la interna de Hurlingham ante Zabaleta, que buscaba competir por su tercer mandato. Finalmente, en las generales de octubre, Selci superó por 13 puntos a la lista de Juntos por el Cambio, encabezada por Lucas Delfino.

Zabaleta se descargó con un hilo en la red social X en el que pidió a La Cámpora “que se haga cargo”. “La Cámpora del Intendente Damián Selci se ha convertido en una máquina electoral que vive para la interna política y no para gobernar para los vecinos de Hurlingham, a quienes dice representar pero a los que les miente para no afrontar sus responsabilidades”, escribió el ex jefe comunal.

Agregó: “Un comunicado mentiroso y falaz sostiene que por deudas de nuestra gestión no se afrontará el pago de sueldos y otros compromisos que corresponden al gobierno municipal.”. También contó que durante su gestión La Cámpora fue “una máquina” de impedir, que le trabó las ordenanzas en el Concejo Deliberante.

La Cámpora no quiso ni siquiera hacer una transición ordenada, como haría un gobierno eficiente y sólo pretendieron que rescindiera la obra del Hospital de PAMI, que fue su caballito de batalla electoral y que no terminaron. — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) December 21, 2023

