A un día de que se realice la marcha de la izquierda en que el Gobierno aplicará por primera vez el nuevo protocolo para controlar los piquetes, que sus funcionarios llaman “de orden público”, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que estará disponible la línea telefónica 134 para recibir denuncias sobre punteros políticos que amenacen a beneficiarios de planes sociales con dejar de entregarles el dinero. Así, desde Balcarce 50 suman otra medida para disuadir la participación a esa movilización, convocada por el 20 de diciembre de 2001, cuando en plena crisis y protesta social murieron 39 personas y renunció de forma anticipada el entonces presidente Fernando de la Rúa.

Por otra parte, en la conferencia de prensa que dio este martes a las 11, el portavoz evitó responder sobre la baja en la tasa de los plazos fijos dispuesta ayer por el Banco Central, ya que alegó que es una entidad independiente de la Casa Rosada, pese a que el titular, Santiago Bausili, es ladero del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Bajo la misma línea que marcó el presidente Javier Milei cuando asumió y que luego copiaron sus ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello, Adorni ratificó que la intención para mañana es garantizar la libre circulación y retirarles los planes a quienes corten las calles, tanto si son detenidos por la Policía como si son identificados a través de otros métodos. Según dijo Bullrich ayer, utilizarán drones y cámaras para detectar a los infractores de su protocolo.

En ese marco fue que el vocero hizo el anuncio de la nueva línea para denunciar. “Queremos contarles a todos, a los que reciben planes, que va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún puntero que les diga que si no llegan a ir a la marcha, les quitan el plan”, indicó y agregó, directo a los beneficiarios de los aportes estatales: “No les crean. Llamen al 134, hagan la denuncia. Tenemos un equipo preparado”.

Incluso aseguró que tras recibir los llamados desde la Casa Rosada analizarán caso por caso. “No va a quedar en la nada. Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio. Está todo el Gabinete abocado a que ocurra. Cada una de las denuncias se analizará y se actuará en consecuencia. Y en tal caso se judicializará”, marcó.

Dijo también que la intención del Gobierno es que las personas continúen como destinatarias de las ayudas sociales e indicó que pretenden evitar que los dueños de las organizaciones hagan “negocios propios” o les quiten los beneficios. “Si van a marchar háganlo como marca la ley, respetemos el protocolo de la ministra de Seguridad”, pidió Adorni en un espaldarazo a Bullrich. “Esperamos una jornada en absoluta paz entendiendo que la Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como la del estricto cumplimiento de la ley”, refirió, a la vez que se guardó los pormenores de cómo se actuará si la movilización es tan masiva que se imposibilite aplicar el protocolo, ya que alegó que es necesario “resguardar” los detalles del operativo.

En tanto, luego de que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, adelantara esta mañana que en ese territorio no aplicarán los lineamientos de Bullrich, el vocero evitó generar más tensiones con la administración de Axel Kicillof. “Cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule. Si no es la prioridad del gobierno provincial y por eso no acata el protocolo dará las explicaciones a los bonaerenses”, se limitó a decir.

También dejó en veremos el pedido de Bianco a la Nación por 10 mil millones de pesos para cubrir gastos derivados del temporal que azotó a la Provincia. “Vuelvo al lema de ‘plata no hay’. Hay recursos asignados. Evaluaremos los recursos con los que se dará apoyo a la Provincia en caso de que el pedido esté formalizado, entendiendo que la Provincia debe hacer uso de sus propios recursos para este tipo de emergencias”, indicó Adorni, quien informó que después de la reunión que tendrán hoy a las 12 los gobernadores con el presidente Javier Milei habrá una conferencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien también estará en el encuentro.

Por otra parte, y después de que ayer el Banco Central notificara que la Tasa Nominal Anual (TNA) pasaría de 133% a 110% para los nuevos depósitos, Adorni fue consultado sobre el porqué del desincentivo. “Otras de las cuestiones a la que nos malacostumbramos es a pensar que el Banco Central es una dependencia del Gobierno. Las decisiones del Banco Central son del Banco Central. Con ellos tienen que consultar”, remarcó y más tarde ahondó, en la misma posición: “Definiciones en términos de política monetaria, tasa de interés, tasa de referencia, plazos fijos atañen al Banco Central. No nos vamos a meter haciendo consideraciones”.

LA NACION

