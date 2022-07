Dura crítica de Rattazzi por la pobreza en la Argentina: “Es de tipo africana”

El expresidente de FIAT argentina Cristiano Rattazzi arremetió contra el Gobierno de Alberto Fernández por el nivel de pobreza en la Argentina, el cual calificó “de tipo africano”. “No hay ningún país en el mundo que haya sido tan rico y termine igual de pobre que nosotros”, consideró en LN+.

Durante su paso por +Voces, Rattazzi lamentó que la Argentina se encuentre “en decadencia hace más de 90 años”. “En 1930 estábamos entre los primeros países del mundo. No hay ningún país que haya sido rico y termine igual de pobre que nosotros. Tenemos una pobreza tipo africana”, opinó.

En ese marco, consideró necesario terminar con los “populismos sin plata” y más cuando “lo único bueno con lo que contaban, como el precio de la soja, se está cayendo”. Hizo una distinción particular también de un fenómeno que solo se produce en territorio argentino.

“Somos además el único país en el que el mandamiento de no robar no tiene influencia en el voto. Robar o no robar no le importa nada a la gente que vota”, denunció. Rattazzi hizo foco entonces en la importancia de los comicios para “acabar con todo esto”.

“Soy optimista que dentro de un año hay elecciones. Me alivia ver que los jóvenes quieran cambiar algo, no vivir de limosnas y trabajar en serio. A fuerza de gastar de más, perder valor la moneda, hacer todo lo que hacen con la economía, ahora estamos pobres en serio y no tiene que ser así”, expresó.

Al respecto, insistió en que “la democracia es el reino del voto” y “la gente pedirá en las urnas un país en serio”. “Hace mucho tiempo que vamos entre corralitos, corralones, el Rodrigazo. Hay una constante ruptura del sistema real. Tenemos que ser como los países en serio”, acotó Rattazzi.

Noticia en desarrollo