Qué se sabe de la tragedia en Brasil donde una joven de 21 años murió tras un salto de bungee jumping

Una joven de 21 años murió este fin de semana en Brasil tras ser lanzada sin cuerdas desde una altura de 40 metros durante una actividad de bungee jumping. La víctima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, fue arrojada desde el Ponte do Esqueleto, en el municipio de Limeira, estado de San Pablo, sin que estuviera sujetada.

Según las primeras investigaciones, los responsables del procedimiento habrían omitido conectar las sogas al arnés de la joven antes de impulsarla al vacío.

Bungee jumping mortal en Brasil - la victima tenia 21 anos

Las imágenes grabadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran el momento en que tres hombres trasladan a Rodrigues de Freitas hasta el borde de la plataforma y la arrojan. Segundos después, varios presentes comienzan a gritar al advertir que las cuerdas permanecían sobre la superficie del puente y no estaban sujetas al equipo de la participante.

La joven vivía en Jandira, en el Gran San Pablo, y era graduada en Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales compartía contenidos vinculados al deporte, la actividad física y la naturaleza. Horas antes del accidente había publicado imágenes desde el lugar y una historia en la que escribió, a modo de broma: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas murió en un salto de bungee jumping tras ser lanzada sin cuerdas O Globo

Qué dijeron los hombres que participaron del lanzamiento

Tras el accidente, seis personas fueron trasladadas a una dependencia policial para declarar. Sin embargo, tres de ellas recuperaron la libertad y continúan siendo investigadas, mientras que los tres hombres que aparecen en los videos realizando el lanzamiento permanecen detenidos.

De acuerdo con la Policía local, dos de los acusados aseguraron que eran los encargados de colocar las cuerdas de seguridad, pero afirmaron haber sufrido un desmayo durante el procedimiento. Según su versión, no recuerdan en qué momento ocurrió el error ni quién debía completar la verificación final del equipo.

El puente desde donde cayó la víctima Google

El tercer imputado, que sostenía las piernas de la joven antes del salto, declaró que únicamente fue convocado para colaborar con el lanzamiento y que no tenía responsabilidad sobre la revisión de las medidas de seguridad.

Los investigadores consideran que los involucrados incumplieron los protocolos básicos exigidos para una actividad de riesgo. Según fuentes policiales, el sistema requería la colocación de dos cuerdas de protección y controles previos antes de cada salto.

La investigación y las detenciones

Tras el accidente, dos empleados abandonaron el lugar y se internaron en una zona boscosa cercana. Más tarde fueron localizados mediante un operativo que contó con apoyo aéreo.

La joven fue lanzada sin cuerdas desde un puente en San Pablo Captura

Los tres hombres que participaron directamente del lanzamiento fueron imputados por homicidio con dolo implícito, una figura que contempla situaciones en las que una persona no busca causar la muerte, pero asume conscientemente un riesgo que puede derivar en ese resultado.

La defensa de los detenidos sostuvo que cuentan con experiencia en este tipo de actividades y remarcó que no se habían registrado víctimas fatales durante los años de funcionamiento de la empresa.