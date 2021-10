Dura réplica de Parrilli contra el futuro embajador de los Estados Unidos

El senador kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) salió al cruce del futuro embajador norteamericano, Mark Stanley, al que le planteó una cuestión de privilegio en pleno recinto de la Cámara alta por haberse entrometido en cuestiones internas de la política argentina, al tiempo que responsabilizó a los expresidentes Donald Trump y Mauricio Macri por la crisis económica que vive la Argentina.

“Esta cuestión de privilegio es para decirle al señor Stanley que los argentinos nos merecemos respeto y consideración y que no necesitamos que venga un ciudadano norteamericano a decirnos lo que tenemos que hacer”, afirmó el legislador.

Parrilli replicó de esta manera las declaraciones de Stanley que, en una reunión ante el Senado de los Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Alberto Fernández necesitaba elaborar un plan económico para poder arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Marc Stanley Kristina Bowman Photography

“El señor Stanley ha realizado declaraciones que nada condicen con lo que tiene que ser un embajador para lograr armonía y para tener relaciones maduras y serias entre el Gobierno argentino y el del presidente (Joe) Biden”, afirmó Parrilli en el inicio de su alocución.

En ese sentido, el senador recordó que, en su presentación ante la Cámara alta norteamericana, el diplomático designado comparó la economía argentina con un autobús al que las ruedas no le funcionan correctamente. “Si las ruedas no funcionan correctamente es porque, tal vez, alguien las pinchó y le tiró clavos para que no pudiera funcionar”, replicó el neuquino.

En ese sentido, Parrilli responsabilizó al expresidente Trump por la situación económica actual y su apoyo al préstamo de US$44.000 millones que el FMI desembolsó durante la administración Macri. “El señor Stanley debería ver bien qué es lo que ha ocurrido en la Argentina. Si este colectivo hoy no funciona correctamente es por la responsabilidad del gobierno anterior de los Estados Unidos y de la Argentina, y se debe concretamente a ese crédito que el Fondo Monetario internacional le dio al gobierno anterior”, acusó.

En línea con el discurso kirchnerista, Parrilli aseguró que “está muy claro que fue Trump el que le autorizó a Macri el crédito para ganar las elecciones que después perdieron”. “Ahora todos los argentinos tenemos el problema de tener que devolver ese crédito”, agregó.

Al volver sobre las declaraciones de Stanley, el senador oficialista se preguntó: “Qué diría Estados Unidos si un embajador argentino va a Estados Unidos a decir ‘vamos a trabajar para que baje el consumo de drogas’, o que ‘ vamos a trabajar para que sectores de Estados Unidos no sean golpistas, como hicieron con el presidente Biden cuando tomaron el Capitolio”.

“Si quiere entrometerse, tiene a la bancada de Cambiemos, como lo han hecho antes. Pero nosotros no vamos a permitir una conducta de este tipo”, sentenció.

En el final, Parrilli rescató del arcón de los recuerdos la disputa que Juan Domingo Perón mantuvo con el encargado de negocios norteamericano Spruille Braden durante la campaña electoral de 1946. “Ya hubo un Braden que fue a elecciones junto a la Unión Democrática en 1946 al que, al igual que a Macri en las elecciones de 2019, también le ganamos”, se jactó el senador.