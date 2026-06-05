Mayans habló de los cruces en el Senado y aseguró que Villarruel “dice que va a ser candidata a presidenta”

El senador peronista José Mayans se refirió este viernes a los cruces de la sesión de ayer en el Senado por los pliegos judiciales. Además, aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se despegó del oficialismo en el temario, “tiene su propio espacio” y “dice que va a ser candidata a presidenta” el año que viene.

“En forma oculta cambiaron y pusieron todos los pliegos menos el de la jueza [María Verónica] Michelli. No se puede alterar el plan de labor de esa forma. Es grave”, dijo Mayans sobre el intento del Gobierno de frenar a la candidata por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

Respecto a la posición de Bullrich, que también se diferenció del Gobierno, el senador marcó: “Ella en su momento nos dijo que no estaba de acuerdo con el pedido del Poder Ejecutivo y que dejaba librado a nosotros el tema. La vi muy preocupada. Me dijo que había un pedido de varios que querían que se trate, entre los que estaba el hijo de Horacio Rosatti, Emilio”.

María Verónica Michelli Comunicación Senado

Ante esta situación, Mayans salió al cruce del mileísmo luego de que el Gobierno cambiara la nómina de jueces. “Se dijo 50 pliegos, ¿o miento?”, reclamó el formoseño a los gritos en la sesión. Villarruel aseguró que respondería en nombre de la secretaria parlamentaria. “Les pido silencio, por favor. En efecto se dijeron 50 pliegos. A la media hora de la sesión se empezaron a agregar y, finalmente, comienza con 73 pliegos, exceptuando a Michelli”, expresó la vicepresidenta.

La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.

Villarruel apuntó contra Bullrich y se despegó del oficialismo en relación a los pliegos judiciales

Ya sobre Villarruel, en diálogo con Radio La Red, Mayans acotó: “Ella es una persona muy amable. Tiene que tratar de conducir y tener imparcialidad en el tema. Es complejo también su situación porque cuando se hace el plan de tratamiento, vienen varios temas”.

Al ser consultado sobre el futuro político de la vicepresidenta, cuyo vínculo con el Ejecutivo está roto desde hace casi dos años, el senador aseguró: “Ella tiene su propio espacio y tiene su propia visión con respecto a muchos temas. Y obviamente que algunas cosas han entrado en cohesión con el tema de Michelli, Malvinas o la Corte”.

Victoria Villarruel Hernan Zenteno - LA NACION

“Dice que va a ser candidata a presidente. Dice que va a ser candidata”, repitió Mayans.

El jueves el pliego de Michelli fue aprobado por la Cámara alta y ahora toda la responsabilidad queda en manos del jefe del Estado, quien deberá resolver si firma el decreto de designación como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución Nacional para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

La inclusión del pliego de Michelli se alcanzó después de un cuarto intermedio pedido por el oficialismo para tratar de ordenar el escándalo en que se había convertido la sesión después de que Bullrich intentara cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque.

Patricia Bullrich, Vischi y Villarruel debaten en el recinto por la polémica que se desató por la intención oficialista de incorporar más pliegos judiciales Fabian Marelli

En esa reunión, la exministra de Seguridad había acordado incluir 50 de los 73 pliegos judiciales que tenían dictamen en la sesión de este jueves. Pero minutos antes de iniciar la reunión le comunicó a la oposición que iban a discutir la totalidad de los despachos.

Esto provocó la reacción del kirchnerismo, que en medio de denuncias de “traición legislativa” acusó de “tramposos” a la bancada libertaria. Para evitar un desmadre mayor, la jefa del bloque libertario debió apelar al recurso de un cuarto intermedio para tratar de ordenar el caos.