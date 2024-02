escuchar

Luego de que este miércoles comenzara un paro total de trenes en el marco de un reclamo gremial por una recomposición salarial, el Gobierno lanzó una dura réplica por la medida de fuerza y advirtió que los responsables tendrán “consecuencias”. Así lo marcó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa. El funcionario también aseguró que más de un millón de personas fueron afectadas “para trasladarse a sus trabajos, consultas médicas o actividades”.

“No va más”, advirtió el portavoz del presidente Javier Milei. “Esta medida de fuerza no es en contra del Gobierno nacional, sino contra la gente. Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin consecuencias para todos los responsables”, sentenció. Además, volvió a apuntar contra los autores del paro, en este caso el gremio La Fraternidad, y los acusó de obstrucción. “Este gobierno está hace 73 días, no 70 años. Lleva 70 días de gestión. Esta práctica de obstruir la vida de los argentinos en virtud de mantenerse en el poder no va más”.

“El Presidente no da marcha atrás y no se va a correr ni un centímetro de lo que entiende que es su mandato popular, por lo que la gente lo votó. Esto también tiene que quedar claro: el camino es hacia adelante, ni para atrás ni para el costado. Los caminos son dos, el de la casta o el de la libertad de los argentinos; vamos a seguir transitando el camino de la libertad”, agregó el portavoz.

Paro de trenes. Largas colas para tomar un colectivo en Moreno y estaciones vacías Ricardo Pristupluk

Tras ello, explicó que había diálogo por las paritarias y reiteró la decisión del Gobierno de que existan consecuencias por la medida de fuerza. “Nosotros no exponemos a nadie, se exponen solos con estas actitudes de los actores donde la gente siente menos representación”, dijo y reforzó: “En la sociedad la peor imagen la tiene el sindicalismo, que debería bregar por el interés de los trabajadores. La discusión paritaria estaba abierta, no correspondía la conciliación obligatoria ni el paro, efectivamente se están estudiando las medidas para que existan las consecuencias en este caso particular”.

Además, apuntó: “La Fraternidad de fraternos no tiene nada, dejaron un millón de personas a pie, les hicieron perder la plata que ganan día a día para alimentar a sus familias”.

Desde el gremio, en tanto, justificaron el paro para reclamar “una recomposición” salarial “de lo que se perdió por el aumento inflacionario”. “Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización”, dijo el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano este martes.

Recorte de gastos políticos en el PAMI

Adorni también se refirió este miércoles al fuerte recorte por parte del Gobierno en los cargos políticos y jerárquicos en el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). El portavoz indicó que la reducción de puestos estatales obedece a una “limpieza del empleo militante, que es empleo político”. “Los argentinos no tienen por qué pagar eso con sus impuestos”, consideró.

“En términos presupuestarios, el recorte representa un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura”, explicó el vocero del gobierno libertario y mencionó que la anterior gestión kirchnerista había “aprobado cuestiones delirantes” como “140 millones de pesos destinados a maquillajes y vuvuzelas durante el último mundial” de fútbol.

Las declaraciones del portavoz se dan luego de que el gobierno de Milei dispusiera la reducción de un 24,18% de los rangos jerárquicos en el organismo. Además, se llevó a cabo un plan para disminuir el 75% de las secretarías y de la dirección ejecutiva de la institución. El objetivo fue “recortar cargos políticos y utilizar de manera más eficiente los recursos con que cuenta el instituto”.

Adorni negó internas en el Gobierno

Ante las versiones de cruces en la mesa chica del gabinete, el vocero presidencial negó que hayan existido “discusiones fuertes” entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la disposición de fondos para la asistencia social.

“No existió. Es falso. Con ambos ministros hablo a diario y no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos”, afirmó.

Caputo, Petri y Pettovello, en la jura de Milei

“En las reuniones de gabinete tenemos la libertad absoluta de expresar lo que se antoja en virtud de mejorar las discusiones, hacer más eficientes las áreas de gobierno”, agregó el funcionario.

La relación entre Milei y Macri

En otro tramo de la conferencia, y en medio de las supuestas negociaciones para que parte de Pro desembarque en Casa Rosada, el funcionario mileísta se refitió a esta posible alianza y destacó que Mauricio Macri y Javier Milei “tienen una muy buena relación” y que “es probable que el encuentro entre ellos exista en los próximos días”.

Para cerrar agregó: “Tenemos plena confianza de que la política de a poco va a ir entendiendo qué es lo que necesita la Argentina. Entendemos que vamos a estar cada vez más alineados con determinados sectores”.

