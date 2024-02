escuchar

El Gobierno oficializó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a $180.000 para febrero y a $202.800 en marzo, según fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El incremento para febrero representa un 15,3% más respecto a los $156.000 que había sido fijado para diciembre por el anterior gobierno de Alberto Fernández, mientras que los $202.800 implicarán una suba del 30% a partir de marzo.

Aunque el presidente Javier Milei había negado una suba del salario mínimo la semana pasada, su ministro de Economía, Luis Caputo, la confirmó este lunes en diálogo con LN+. Luego, el martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, también reiteró el inminente incremento del SMVM.

La reunión de la semana pasada del Consejo del Salario, que reúne a las entidades empresariales y sindicales, con la mediación del Gobierno, terminó sin acuerdo. Las entidades gremiales pidieron un 85% de aumento salarial, mientras que las cámaras empresariales rechazaron el pedido.

La CGT responsabilizó al Ejecutivo de Milei por el fracaso en las negociación: “En tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables de precios, establecer un piso social es necesario e impostergable”.

Además del salario mínimo, se incrementará el monto mínimo por hora, en caso de trabajadores que desarrollen su actividad por jornada. En febrero será de $900 y en marzo de $1014 desde los $780 por hora que habían sido fijados para diciembre.

El SMVM está vinculada a otras actividades que lo toman como referencia. Una de ellas es el sueldo que reciben los cadetes de las Fuerzas Armadas. Los aspirantes a militares reciben durante el tiempo de formación una remuneración igual a la del SMVM.

De igual manera, los programas Potenciar Trabajo y las Becas Progresar están atadas al SMVM. Los beneficiarios de Potenciar Trabajo cobran la mitad de un SMVM, por lo que a partir de febrero percibirán $90.000 y en marzo $101.400.

En lo que respecta a las Becas Progresar, la norma establece que podrán acceder a la remuneración la persona y su grupo familiar que no superen tres SMVM, por lo que se entiende que más personas quedarán habilitadas para solicitar la beca. No obstante, el monto de $20.000 se encuentra congelado desde el segundo semestre del año pasado y todavía no fue actualizado.

