Duras críticas de la oposición a Cristina Kirchner por su ataque a la Corte Suprema: “A su antojo”

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó esta tarde un video en sus redes sociales en el que ataca con dureza a la Corte Suprema de Justicia. Las críticas no tardaron en llegar y la oposición se manifestó en contra de su mensaje.

El diputado radical Mario Negri le respondió a la presidenta del Senado. “La Corte Suprema no es el problema. Cristina Kirchner la ataca solo porque falló en su contra. Está acostumbrada a modificar los tribunales a su antojo y a que la Justicia no llegue a ella. Por eso quiere nombrar 25 jueces supremos. Su desesperación es por tener impunidad”.

“A la ofensiva de la vicepresidenta contra la Corte Suprema solo le falta convocar a que la tomen por asalto. Demolió la economía, ahora va por las instituciones aprovechando la fatiga social. No vamos a permitir que lleven a la Argentina a un estado de anarquía institucional”, agregó el presidente del bloque radical en Diputados.

La Corte Suprema no es el problema.

Cristina Kirchner la ataca sólo porque falló en su contra. Está acostumbrada a modificar los tribunales a su antojo y a que la Justicia no llegue a ella. Por eso quiere nombrar 25 jueces supremos. Su desesperación es por tener impunidad. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 18, 2022

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto también se sumó a las críticas: “Lo que no explica ella en su video es cómo hizo su fortuna, millonaria en dólares líquidos. Cómo sus secretarios privados pasaron de mendigos a millonarios. Cómo Lázaro, su socio, pasó de bancario a terrateniente. En la Argentina hay hambre y a ella solo le importan sus causas”.

El diputado de Pro Waldo Wolff arremetió contra la vicepresidenta tras su golpe a la Corte: “Hubo 140.000 muertos por Covid y no subió ni una foto, ni un comentario. Pero auditan la obra pública y hace un largometraje en HD. Hágase cargo del debido proceso y los inexplicables sobreprecios y deje de atacar instituciones para buscar impunidad”.

Vicepresidenta @CFKArgentina:

Hubo 140.000 muertos por COVID y no subió ni una foto, ni un comentario.

Pero auditan la obra pública y hace un largometraje en HD.

Hágase cargo del debido proceso y los inexplicables sobreprecios y deje de atacar instituciones para buscar impunidad — WW (@WolffWaldo) July 18, 2022

El radical Luis Petri también se sumó: “El problema de CFK es que no maneja la lapicera de la Corte. Como la Corte no le garantiza su impunidad, busca ampliar su número para cooptarla. No quiere una Justicia independiente, quiere jueces a los que les dicte al oído su absolución a pesar de las pruebas en su contra”.

“No, no vas a ampliar la Corte”, le respondió la diputada libertaria Carolina Piparo a la vicepresidenta, desde su cuenta de Twitter.

El problema de CFK es que no maneja la lapicera de la Corte. Cómo la Corte no le garantiza su impunidad, busca ampliar su número para cooptarla.

No quiere una Justicia independiente, quiere jueces a los que les dicte al oído su absolución a pesar de las pruebas en su contra. — Luis Petri (@luispetri) July 18, 2022

Lo que no explica Ella en su video es cómo hizo su fortuna, millonaria en dólares líquidos. Cómo sus secretarios privados pasaron de mendigos a millonarios. Cómo Lázaro, su socio, pasó de bancario a terrateniente. En la Argentina hay hambre y a Ella solo le importan sus causas — Paula Oliveto (@pau_oliveto) July 18, 2022

No, no vas a ampliar la Corte. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 18, 2022

Otra amenaza desesperada de la Vicepresidenta a la Corte Suprema.

Desde la Coalición Cívica ya le pedimos el Juicio Político por los mismos aprietes a los jueces en 2020. Un día tendremos el número para acusarla Sra. de Kirchner. 👇 https://t.co/szQ09zrgtZ — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 18, 2022

Será Justicia Sra @CFKArgentina cuando la condenen como jefa de la asociación Ilícita que destruyó este hermoso País. Y desde ese día Argentina podrá iniciar el camino hacia La Paz y prosperidad para todos. Ese será su lugar en la historia. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) July 18, 2022

Noticia en desarrollo