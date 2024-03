Escuchar

En pleno debate por el DNU de desregulación de la economía, la senadora radical Carolina Losada pidió que se declare la emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe por la violencia narco en Rosario, lo que derivó en un tenso cruce con el legislador de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski, a quien acusó de no haber votado el proyecto presentado en su momento.

Durante su discurso, Losada dijo que desde la última vez que pidió que se votara ese proyecto fueron asesinadas 555 personas en esa ciudad. “Necesitamos vivir tranquilos, poder trabajar, poder estudiar, tener una vida normal, salir de casa sin mirar a los costados. Me sorprende que el senador Lewandoski no haya votado este proyecto. Ninguno de ustedes se preocupó por eso”, afirmó la senadora mientras sostenía una cartel con el número 555.

“¿Cuántas veces lo pedí? Lo presenté ayer nuevamente porque perdió estado parlamentario. Lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más. En este momento hay un Estado de sitio de hecho, porque la gente no sale a la calle por miedo. Los rosarinos necesitamos paz y nosotros podemos colaborar”, continuó la legisladora.

Tras ello, la senadora apuntó directamente contra Lewandowski. “Me sorprende y lo agradezco, que en su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto ni el de infancias protegidas, que trataba de cuidar a los niños de estas mafias. Ninguno de ustedes se ocupó ni se preocupó de eso”, acusó Losada.

Lewandoski (Unión por la Patria), que también es senador por Santa Fe, respondió duramente: “Decir que yo no estuve preocupado por lo que les pasa a lo rosarinos... Tengo a mi familia, a mis hijos, amigos, vivo yo... no me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, o en Recoleta o en algún lugar coqueto de la Argentina. Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. Así que hablemos de política en serio, a algunos les cuesta hablar de política en serio”.

A su turno, Losada le respondió enojadísima que él vive en un barrio privado en Rosario y que ella no reside en Nordelta. “Le quiero pedir al senador Lewandowski que tenga un poco de respeto por los que nos exponemos. Primero, yo no vivo en Nordelta, infórmese antes. ¿¡Cómo va a hablar de dónde vivo!? Yo no hablo de cuál es el country o barrio cerrado donde usted vive porque lo expondría públicamente ante un peligro que tenemos todos” expuso Losada.

Tras ello, Lewandowski volvió a negar los dichos de Losada quien nuevamente lo acusó de mentir. “Sí, sí, vive en un barrio... me lo contó usted... Entonces por favor llámese a silencio, como viene haciendo”, concluyó de forma contundente.

