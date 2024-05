Milei suspendió su presentación en la Feria del Libro y denunció un intento de sabotaje

Escuchar

El presidente Javier Milei anticipó este miércoles que no va a ir a la Feria del Libro a presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, su nuevo trabajo editado por Planeta, en medio de fuertes acusaciones contra los organizadores del histórico evento que se hace en el predio porteño de La Rural.

“No lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento, no algo propio de la cultura”, marcó en El Observador.

Dijo también Milei que los organizadores “se jactan” pero tuvieron una “apertura muy violenta”. Durante ese evento de inicio de la feria hubo fuertes críticas al Presidente de parte del titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, quien acusó al mandatario de “despreciar” la actividad.

Mientras, Milei contraatacó hoy. “Han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo un tipo de comportamiento no propio de la cultura”, indicó el líder libertario.

Javier Milei al llegar a El Observador Tomás Cuesta

Asimismo, expresó que desde la Casa Rosada, si él se presentaba en La Rural, tendrían que tomar “recaudos” con las entradas. “No podemos exponernos a un bloqueo”, sostuvo y acotó: “En realidad están tomando acciones como propias de cuando alguien quiere sabotear una actividad”.

Tras eso Milei recordó que ya estuvo en varias oportunidades en la Feria del Libro, donde presentó otras de sus obras antes de ser Presidente, y justificó que en esta edición había pedido la pista central de La Rural para dar a conocer Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica el próximo 12 de mayo debido a que era “muy frustrante” hacer las filas.

Ahora que no irá, insistió con que hubo “violencia inducida” y casi “llamados a la violencia” en su contra de parte de la organización. “No sé donde la vamos a hacer [a la presentación], pero la haremos con José Luis Espert”, contó sobre cómo avanzará con el diputado que volvió a ser su ladero después de años distanciados.

Discurso de Alejandro Vaccaro en la inauguración de la Feria del Libro Santiago Filipuzzi - LA NACION

La marcha universitaria, una “victoria” para el Gobierno

Por otra parte, el Presidente ahondó sobre la masiva movilización universitaria que se realizó la semana pasada en contra del recorte presupuestario que realizó su gestión y que, según un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), representó entre 30% y 35% en el primer trimestre de este año en la comparación interanual.

“Nadie niega el tamaño ni el reclamo de la marcha. El punto es, ¿alguna vez dije que iba a cerrar las universidades? Nunca. Nunca negamos el financiamiento, de hecho antes de la marcha ya tenían depositado el dinero. Lo que exigimos es auditorias. ¿Por qué te molesta la auditoría? Si vos tenés las cuentas limpias, no tenés ningún problema. Pero fijate cómo en Chaco ahora saltó un problema. El problema es por qué no quieren las auditorías”, indicó, contra los rectores.

Además, acusó a la oposición de “tomar una causa noble” en su contra, a pesar de que insistió con que la protesta se montó “sobre una mentira”.

Marcha universitaria en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires Rodrigo Abd - AP

“Desde una causa noble armaron una mentira para esconder el verdadero curro y después la politizaron. Me parece bárbaro que si los estudiantes creían eso, que se manifestaran. Digo: ‘Ojo con la manifestación. Estaba la izquierda recalcitrante y golpista, que ayer llamaba a derrocar al Gobierno; la CGT, el propio Pablo Moyano, que si alguna vez encontró un libro lo llevó a un museo; la UCR; la Cámpora; Kicillof’. Se contaminó”, remarcó el mandatario.

Pero no fue solo eso. También aseguró que -pese a que las calles del centro porteño se colmaron y también hubo réplicas en las provincias- esto representó una “victoria” para el Gobierno. “Mostró el modus operandi de la política: tomó una causa noble, la prostituyó para defender un curro y lo contaminó”, alegó.

“Matamos la inflación a futuro”

Esta semana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, retomó las conversaciones con el claustro. A la funcionaria -que estuvo en el ojo de la tormenta- Milei hoy la respaldó. “La ministra Pettovello está todo el día destapando pufos”, marcó, convencido de que el Gobierno hizo “un andamiaje social muy fuerte” en medio del ajuste.

“La economía está saliendo: está cayendo la inflación y está recomponiendo la actividad. Muchos estiman que el piso se encontró entre marzo y abril”, aseveró y acotó: “Lo otro que también es muy importante es que el día que desarmemos el cepo, va a ser un boom adicional”. Sobre esto último, aventuró poder retirar las restricciones sobre el dólar “en algún momento del año”, aunque evitó dar mayores precisiones.

“No solo frenamos la emisión hoy, sino que matamos la inflación a futuro , limpiando el balance del Banco Central. Teníamos un déficit de 10 puntos y ya lo llevamos a tres, ya hay un ajuste de siete puntos, no es chiste”, comentó, a la vez que indicó que su gestión “sobrerreaccionó” el reajuste del Tesoro. “Ahora empezamos a recomponer, primero con las partidas sociales”, sostuvo.

Ley Bases: “Es cinco veces la reforma de Menem”

En una semana cargada para el oficialismo, que consiguió ayer aprobar en Diputados la Ley Bases, Milei volvió a girar elogios a los legisladores de Pro. “Se comportan de una manera casi espartana , es impresionante la forma en la que acompañan. Algunos de los discursos me sorprendieron gratamente”, sostuvo sobre el bloque que comanda Cristian Ritondo.

Luego de destacar ayer la labor del titular de la bancada y de Silvia Lospennato, hoy Milei dijo que la diputada “hace un trabajo que no se ve, pero que es fenomenal” y acotó sobre la exlarretista: “Es una máquina de trabajar, lo vi en la Cámara. No levanto el elogio porque sí. Están hombro con hombro con nosotros empujando esto de una manera… Cómo no se lo vas a reconocer”.

“Si tomamos lo que salió ayer, es cinco veces la reforma de [Carlos] Menem” , aventuró. “A eso le tenés que sumar el DNU. En cuatro meses estamos habiendo metido más de 700 reformas estructurales”, marcó.

De momento, el mandatario adelantó que mandará un “paquete anticasta” al Congreso, probablemente después de la firma del Pacto de Mayo.

