Editorial Perfil demandó a OpenIA y Microsoft por el uso de contenido periodístico sin autorización

Editorial Perfil presentó una demanda por daños y perjuicios contra OpenAI, L.L.C., Microsoft Corporation y Microsoft de Argentina S.R.L. en el fuero Civil y Comercial Federal por el presunto uso de contenidos periodísticos sin autorización. Según informó el propio medio, se trata de una acción judicial que busca determinar si las compañías tecnológicas utilizaron material producido por la empresa para entrenar sistemas de inteligencia artificial y desarrollar servicios comerciales sin compensación económica ni licencia previa.

De acuerdo con la presentación, patrocinada por el abogado Gonzalo Vidal Devoto, la empresa de medios de comunicación que lidera Jorge Fontevecchia se convirtió en el primer medio de comunicación de habla hispana en llevar este tipo de reclamo a los tribunales. En su reclamo, sostiene que sus artículos, investigaciones, entrevistas y otros trabajos periodísticos habrían sido incorporados a procesos de entrenamiento de modelos de IA mediante técnicas de recopilación y procesamiento automatizado de información disponibles en internet.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenIA Godofredo A. Vásquez - AP

Según detalló Perfil, la demanda cuestiona tanto la utilización histórica como la actual de esos contenidos. El argumento central es que existe una diferencia entre que un usuario acceda a una noticia publicada y que una compañía copie, almacene y procese de manera masiva ese material para desarrollar productos tecnológicos.

La editorial también apunta al funcionamiento de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como asistentes virtuales y motores de búsqueda enriquecidos con IA, que pueden ofrecer respuestas elaboradas a partir de información periodística sin necesidad de que el usuario visite el sitio web original. En ese sentido, sostiene que esta dinámica puede afectar el tráfico hacia los medios, reducir ingresos publicitarios y poner en tensión la sustentabilidad económica de las organizaciones dedicadas a la producción de noticias.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft STEFANI REYNOLDS - AFP

El reclamo se produce en medio de un debate global sobre la relación entre la industria tecnológica y los medios de comunicación. OpenAI firmó acuerdos de licencia con diversas organizaciones periodísticas internacionales para utilizar contenidos en sus productos y mejorar sus modelos de inteligencia artificial. Entre ellas figuran Associated Press, Reuters, Axel Springer, Financial Times, Le Monde, Prisa Media, Vox Media y Condé Nast.

La iniciativa de Perfil se suma a otros litigios abiertos en distintos países. En Estados Unidos, The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft a fines de 2023 al considerar que millones de sus artículos fueron utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin autorización. El presitiogos diario sostiene que esas herramientas compiten con los medios como fuente de información y reclama una compensación económica.

En Estados Unidos, The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft a fines de 2023 al considerar que millones de sus artículos fueron utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin autorización

En Brasil, por su parte, Folha de S.Paulo inició una acción judicial contra OpenAI en agosto de 2025. El diario argumenta que la empresa utiliza contenidos periodísticos sin licencia ni remuneración y la acusa de competencia desleal y vulneración de derechos de autor. Además, sostiene que determinadas respuestas generadas por la plataforma pueden reproducir información publicada por el medio, lo que -tal y como denunció Perfil- reduciría el incentivo de los usuarios para ingresar a su sitio web.