Eduardo Belliboni: “Me corto las manos y las piernas antes de acercarme a Cristina Kirchner”

El dirigente social Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, explicó los motivos de la marcha que realiza la Unidad Piquetera en el centro porteño y habló de la posibilidad de “permanencia” en Plaza de Mayo si no tienen una respuesta de la ministra de economía Silvina Batakis. Asimismo, en una declaración polémica, insistió en que su cercanía al movimiento de Juan Grabois no se traduce en una buena relación con la vicepresidenta. “Me corto las manos y las piernas antes de acercarme a Cristina Kirchner”, sentenció.

Diferentes movimientos sociales marchan en distintos puntos del país y exigen “un refuerzo en función de una inflación que se ha comido los ingresos de los asalariados”, según señaló el líder piquetero en diálogo con CNN Radio. “Pedimos un bono compensatorio para los jubilados de la mínima, para los monotributistas A y B, que en muchos casos son trabajadores formales en la informalidad de un monotributo, y para aquellos que tienen hoy un programa social”, explicó.

Tras ello relató que la marcha “estaba convocada por la situación económica, la situación social y un ajuste general que hoy depende ya del Ministerio de Economía”. Entonces, apuntó contra la ministra, Silvina Batakis (nombrada días atrás en reemplazo de Martín Guzmán) como la responsable de la movilización. “No le podemos echar la culpa al Ministerio de Desarrollo Social o al Ministerio de Trabajo, porque hoy vemos que hay una orientación general del Gobierno que tiene que ver con el seguimiento o no de las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte de Batakis”, señaló.

"Me corto las manos y las piernas antes de acercarme a Cristina Kirchner”" Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero

En este contexto, y en un día de fuertes protestas que podrían extenderse, Belliboni, que se vio envuelto en una polémica hace pocas semanas por una denuncia que lo acusaba de quedarse con un porcentaje de los planes sociales dentro del Polo Obrero, espera que el escenario abierto tras la asunción de Silvina Batakis se convierta en una oportunidad para acrecentar la presión contra el oficialismo y lograr que se reabran los programas Potenciar Trabajo.

Nueva Unidad Piquetera

A su vez el dirigente explicó las razones por las que se lo vio ayer junto a líderes de movimiento sociales afines al oficialismo, como Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy; y el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, durante un acto en la estación de Constitución. “Nosotros interpretamos que los que estaban con el Gobierno empiezan a despegarse y acercarse a los que luchamos”, resaltó.

Eduardo Belliboni y Juan Grabois Ignacio Sánchez

Pese a la intención de “recibirlos”, no escondió que detrás de esas alianzas hay “obviamente intereses y posiciones políticas”. “Pero en concreto estoy empujando un reclamo, alguien que hace tres meses decía lo contrario quiere sumarse”, indicó sobre Grabois. Sin embargo volvió a diferenciarse en tanto no coincide con el reclamo sobre el salario universal que pregona el líder del MTE.

Por último descartó por completo una cercanía con la expresidenta Cristina Kirchner. “Me dicen que nos estamos acercando a Cristina: me corto las manos y las piernas antes”, expresó. “Los que estaban con Cristina se están acercando a los que luchamos. No somos inocentes, pero empujamos los reclamos y a los que nos apoyen los vamos a recibir”, finalizó.