Con amenaza de acampe, la izquierda y piqueteros oficialistas ya se movilizan en el centro porteño con un paquete de reclamos

El centro porteño ya es hoy escenario de nuevos reclamos. Una movilización de la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo coincidirá con una convocatoria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a las puertas del Congreso. Los primeros anunciaron un paro y plan nacional de lucha por el salario: reclaman el aumento del sueldo mínimo y un bono de $20.000 para jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Mientras que, en otro gesto de sintonía, en la misma jornada los piqueteros oficialistas reclaman la Ley Integral de Tierra Techo y Trabajo y el Salario Básico Universal.

El martes pasado, a pocos minutos de conocerse las nuevas medidas de la ministra Silvina Batakis, la izquierda, consideró que las disposiciones iban en línea con los pedidos del FMI y anunció, además, que trasladarían las quejas a la calle. “Hablo Silvina Batakis y anunció más ajuste, el jueves 14 vamos a la Plaza de Mayo con la Unidad Piquetera. Paro y plan de lucha por el salario! Le pedimos una reunión a la Ministra para reclamar un bono de emergencia para jubilados, precarizados y desocupados”, anunció ese día el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

“Cambian de ministros pero no el plan de ajuste. El gobierno nacional va a una tregua interna para convalidar a Batakis, que no hizo otra cosa que ratificar el camino del Fondo y profundizarlo. Medidas al mejor corte neoliberal, que bien podrían aplaudir Milei y Cavallo. Por eso, en el marco de la emergencia alimentaria las organizaciones piqueteras no vamos a abandonar la lucha, porque nos quieren sacar de las calles pero no de la pobreza”, sumó Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST-Teresa Vive.

Marcha piquetera en el centro porteño Ricardo Pristupluk

Por su parte, la UTEP participó ayer de la jornada que organizó Juan Grabois en donde llamaron a movilizar el miércoles 20 en todo el país y la principal demanda fue el salario básico universal. Además del líder de la organización, Esteban “Gringo” Castro fue uno de los que asistió luego a la reunión con el presidente Alberto Fernández. “Los movimientos sociales cuando nos sentimos atacados nos unimos más”, resumió.

El Presidente no les pidió desactivar las medidas de fuerza ni les prometió estudiar ninguna iniciativa. Desde el gobierno nacional buscaron minimizar el impacto de las movilizaciones y aseguraron que se trata de “la famosa puja distributiva”, pero al mismo tiempo alertaron que las organizaciones sociales deberán hacerse responsables si hubiera desbordes o conflictos. El kirchnerismo, por su parte, apuesta a que las protestas callejeras sirvan para presionar al FMI y a los formadores de precios.

Alberto Fernández recibió a las organizaciones sociales Presidencia

En simultáneo, el gobierno nacional no se puso de acuerdo con la administración porteña para hacer frente a esta jornada de cortes y piquetes. “La forma de controlar esto es entre los dos, pero el gobierno nacional no está colaborando”, afirmó ayer Horacio Rodríguez Larreta en LN+.

Distintas organizaciones sociales cortan los accesos a CABA y marchan al Ministerio de Desarrollo Social. Vista desde el Puente Pueyrredón Gerardo Viercovich

Desde la administración que dirige exigieron que las fuerzas de seguridad nacionales no dejen ingresar a los manifestantes al territorio porteño. Aseguraron que no van a permitir que acampen y buscan que el Metrobús permanezca liberado. En la Casa Rosada y también en la cartera de Seguridad descartaron de plano acceder al pedido de Larreta para bloquear el acceso de los manifestantes a la ciudad de Buenos Aires y sostuvieron que no se va a reprimir.