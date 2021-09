Eduardo De Pedro informó sobre las medidas sanitarias y condiciones generales de las PASO

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro informó hoy en horas de la mañana sobre las principales medidas sanitarias en que se llevarán a cabo las primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) del domingo en todo el país, se informó oficialmente. “Vayan tranquilas y tranquilos a votar que es seguro”, dijo y explicó que para ello se analizaron las experiencias electorales en pandemia de más de 100 países.

De Pedro brindó el mensaje, que duró cuatro minutos, pasadas las 11 en la Casa Rosada, junto a la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, y la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo.

“Estamos a horas de una elección en un contexto muy particular, vamos a lanzar un proceso electoral en medio de una pandemia, compatibilizando el derecho a votar con el cuidado de la salud”, comenzó De Pedro.

“Quiero recordar que gracias al consenso alcanzado con los bloques de la oposición pudimos ganar cinco semanas de vacunación donde se aplicaron más de 12 millones de dosis, este logro representa la mayor medida de seguridad sanitaria y es fruto de la madurez y consenso de todas las fuerzas políticas”, aclaró.

Además, dijo que las medidas sanitarias a aplicarse el domingo fueron lo suficientemente consensuadas. “Analizamos la experiencia electoral de más de 100 paises y trabajamos los protocolos sanitarios con la Cámara Nacional Electoral, el Ministero de Salud, los jueces federales, los gobernadores y las gobernadoras y expertos sanitarios”, explicó.

Por su parte, Quiodo volvió a repetir las medidas de seguridad que deberán cumplir los votantes, como “llevar barbijo y respetar el distanciamiento”; “dejar el DNI sobre la mesa antes de votar y no darlo en mano”, “llevar una birome propia para firmar el acta”, y “cerrar el sobre con la solapa por dentro, no con saliva”. Con respecto a este último punto aclaró: “El voto será aceptado más allá de cómo sea cerrado el sobre, no se impugnará ni se rechazará”.

Primeros resultados

No obstante, De Pedro no habló de cuándo se darían los primeros resultados de los comicios, algo que inquieta a la oposición.

El Gobierno nacional había advertido que los primeros resultados de los comicios de este domingo recién comenzarían a conocerse a partir de las 23, dos horas después de lo habitualmente previsto por las autoridades para abrir las pantallas del escrutinio. La demora se daría por la excepcionalidad impuesta por la pandemia de Covid-19, que exige protocolos sanitarios, así como porque hay distritos en los que compiten diversas listas, lo que ralentizaría el recuento.

Además, el Ejecutivo evalúa aplicar una fórmula para dar a conocer los resultados provisorios de los principales distritos, que sea más exigente que la estableció la jueza María Servini, en 2019. La magistrada con competencia electoral había ordenado que el Gobierno sólo podría informar los resultados provisorios cuando ya estén cargados el 10% de los votos de los principales distritos como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nuevos centros de votación

Debido a los protocolos se habilitaron nuevos centros de votaciones, así, una de cada cuatro personas votará en un lugar distinto por lo que es fundamental consultar en www.padrones.Gob.Ar .

